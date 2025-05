“INTRAMURO”: La obra de teatro con que Carabineros Aysén busca sensibilizar a la comunidad sobre violencia intrafamiliar y consumo de drogas

La obra dramática para mayores de 14 años, cuenta con un elenco conformado por personal del OS-7 de Santiago, la cual se presentará el 27 de mayo en Coyhaique y el 29 del mismo mes en Puerto Aysén.

Las entradas están disponibles para ser retiradas en forma gratuita para ser retiradas en la 1ra. Comisaría de Coyhaique y 2da. Comisaría de Puerto Aysén.

Aysen.- Basada en hechos reales, “INTRAMURO” es la obra de teatro escrita y dirigida por el Jefe de Zona Aysén, General Eduardo Palma Fuentes, cuyo elenco está conformado por Carabineros del OS-7 de Santiago, la cual será estrenada el próximo 27 de mayo en Coyhaique y el 29 del mismo mes en Puerto Aysén.

Se trata de un guión dramático, cuya trama está basada en hechos reales, y que en tres actos narran la historia de Paulina, una destacada estudiante de enseñanza media que sufre violencia intrafamiliar, bullying en colegio y que es empujada a involucrarse en la dramática realidad del consumo de drogas en adolescentes. Una triste realidad, más frecuente y cercana de lo pensado, que tristemente vive oculta entre los muros de muchos hogares de nuestra región.

Contribución a erradicar problemáticas

La obra, apta para mayores de 14 años, se desarrolla en el contexto del rol preventivo y de educación que a diario desarrolla Carabineros de Chile, con la finalidad de contribuir a erradicar estas problemáticas para alcanzar una mejor sociedad libre de violencia y de drogas.

El General Eduardo Palma -ex Jefe del OS-7 a nivel nacional- posee igualmente el título de docente y diversos cursos en el ámbito de la educación, pudiendo conocer de cerca a lo largo de sus 31 años de servicio, diversas realidades que constituyeron fuente de inspiración para esta propuesta dramática interpretada por funcionarios de carabineros.

“Es un elenco del OS-7 de Santiago, son carabineros que no son actores, pero le ponen corazón. Hemos llevado la obra a 12 ciudades en 5 regiones durante el año 2024 y que apunta a prevenir y a denunciar la violencia intrafamiliar y el consumo de drogas”, expresó el General Palma.

Dentro de la obra está contemplada la participación de cuatro alumnos de un grupo de teatro pertenecientes al Liceo San Felipe, Liceo Agrícola y Liceo Francisco Xavier Butiñá, dos carabineras de la región, el can detector de drogas Gazu y el apoyo de la Banda Instrumental.

Para ello, Carabineros Aysén se encuentra trabajando con la Seremi de Seguridad Pública, SernamEG, la Ilustres Municipalidad de Coyhaique y Aysén.

Obra para internalizar mensaje

El Jefe de Zona Aysén precisó que “es una obra de teatro de una hora de duración para mayores de 14 años, porque no es una obra para ir a disfrutar, sino que es para internalizar un mensaje de algo real. La obra se llama INTRAMURO, porque es un delito que ocurre entre la paredes, dentro de los domicilios, donde muchas veces la gente y los vecinos callan pese a haber escuchado los ruidos”, profundizó.

“Cuando la persona agresora es detenida, la pareja, conviviente o cónyuge no quiere que los carabineros se lleven al marido detenido por una serie de circunstancias personales de la familia -razones económicas, el sustento del hogar, pero eso no es justificación para no dar cumplimiento a la ley (…) y proteger lo más importante que es la víctima”, complementó el General Palma.

“Estos son pequeños esfuerzos que estamos haciendo como Carabineros junto a la autoridades para aportar. Nuestros niños y niñas desde pequeños deben saber a qué los lleva la droga, crear la fuerza de voluntad y hay que educar esa fuerza voluntad para decir que NO”, señaló el autor y guionista de esta pieza dramática.

El estreno en la región de Aysén contempla dos presentaciones: una el 27 de mayo a las 12:00 horas en el Centro Cultural de Coyhaique -para la comunidad estudiantil- y luego a las 19:00 horas en este mismo espacio. El jueves 29 -en los mismos horarios- la obra teatral será presentada en Puerto Aysén en el Regimiento N° 8 Chiloé.

Para presenciar la obra teatral, la Institución dispuso entradas gratuitas que están disponibles para ser retiradas en horario continuado en el servicio de guardia de la 1ra. Comisaría de Coyhaique y 2da. Comisaría de Puerto Aysén.