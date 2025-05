Primera sesión de la Mesa del Puye en Raúl Marín Balmaceda

En la localidad de Raúl Marin Balmaceda se llevó a cabo la primera sesión 2025 de la Mesa del Puye del Área de Conservación de Múltiples Usos (ACMU) Pitipalena-Añihue, una instancia de trabajo y gestión para el uso sustentable del recurso puye, reconocido como objeto de conservación del ACMU.

Aysen.- Desde el histórico reconocimiento de la pesquería del Puye, el ministerio del Medio Ambiente, Sernapesca, Subpesca y la comunidad han trabajado en conjunto para gestionar el buen uso de la pesquería de pequeña escala, siguiendo los lineamientos del plan de manejo del Área de Conservación.

“Nosotros tenemos la labor de liderar esta Mesa y así también administrar junto a la comunidad organizada el Plan de Manejo del ACMU-Pitipalena Añihue, y desde ahí rescatamos y valoramos los avances de las acciones enfocadas al desarrollo sostenible de esta comunidad, que es pionera en la pesquería a pequeña escala, en la co- gestión de un Área de Conservación y que día a día da cuenta de un modelo a replicar en otras regiones y el mundo”, destacó el Seremi del Medio Ambiente, Yoal Díaz, reconociendo la medida como parte de la trayectoria ambiental comunitaria de Raúl Marín Balmaceda.

Durante la primera sesión, autoridades, servicios y comunidad pesquera conocieron los resultados del estudio realizado por el GEF de Gobernanza Marina sobre los desembarques, apoyo en los desembarques, la pesquería en general; y así también los resultados del estudio del proyecto realizado por Future of Fish (FOF) y WWF sobre el diagnóstico del proceso de comercialización del puye y su futuro.

Según los antecedentes expuestos por el GEF Gobernanza Marina, se apoyó el proceso de declaración de desembarque a un 50% de los recolectores de orilla que realizaron captura del recurso Puye y así también se logró georeferenciar e identificar los principales puertos de pesca que utilizan los recolectores de orilla para su captura. Respecto de la extracción, GEF realizó un análisis de las capturas, relacionadas a talla y peso del puye, el cual arrojó que las capturas son relativamente similares durante todo el periodo de captura, por lo que infiere que los pescadores cumplen uno de los compromisos de capturar ejemplares previos a la etapa juvenil.

Presidente del Sindicato de Pescadores de Raúl Marín Balmaceda y representante de los pescadores en la Mesa del Puye, Kurt Klein, valoró la instancia en su vinculación con el plan de manejo del ACMU “Igual es de suma importancia debido a que el puye es un objeto de conservación dentro del Área Marina Protegida. Entonces, es por esto que nosotros tenemos nuestros métodos de pesca, nuestra forma de pescar, la adecuada, respetando las tallas, sin capturar cuando le sale un puntito rojo a la especie ahí dejamos de pescar para permitir que pase a adulto, y eso genera que esto sea sustentable y sostenible en el tiempo, que haya un repoblamiento de este y no se sobreexplote para seguirlo trabajando como lo hemos venido haciendo de manera sustentable”.

Respecto del diagnóstico entregado por WWF la comercialización del recurso puye se encuentra en un proceso incipiente aun, y si bien debe avanzar en tributarios sí evidencia un buen manejo para su comercialización. Los pescadores han establecido sus canales de comercialización y han expandido sus ventas a otras localidades dentro de la región como la Junta, Cisnes, Coyhaique y Aysén, e incluso en la región de los Lagos.

Al respecto la pescadora de puye de la localidad de Raúl Marín, Alicia Rosas, valoró la instancia “estuve participando de la reunión y me perecieron muy importantes los puntos que se trataron, que nos permiten pensar que en el futuro tengamos una buena venta, que se pueda trabajar mejor y así podamos vender nuestro producto a mejores precios”.

Respecto a las acciones futuras en la mesa visualizan la necesidad de formalizar un protocolo o manual que estandarice el proceso de captura, limpieza y congelado desarrollando así una marca del recurso y valor agregado para nuevos mercados.

En el registro pesquero artesanal (RPA) hay reconocidos 71 recolectores y recolectoras de Puye, donde en el primer año de reconocimiento de la pesquería (2024) operaron un total de 56, quienes extrajeron un total de 4.658 kg de puye. Si se considera un precio de 20 mil pesos el kg, tenemos que en la 1ra temporada se obtuvo casi 100 millones de pesos para los pescadores de puye de Raúl Marín Balmaceda.