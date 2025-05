Crimen organizado: Inédita investigación conjunta de PDI y Fiscalía permite formalizar a seis imputados por lavado de activos

Diligencias de la Policía de Investigaciones y el Ministerio Público permitieron desarticular una red criminal que operaba desde Puerto Aysén, logrando acreditar el blanqueo de más de 100 millones de pesos provenientes del tráfico de drogas.

Coyhaique.- En una investigación sin precedentes en la Región de Aysén, la Fiscalía formalizó a seis personas por el delito de lavado de activos, obteniendo la prisión preventiva para cuatro de ellos. El operativo se enmarca en una indagatoria de largo aliento entre la Unidad de Drogas de la Fiscalía Regional de Aysén, la Brigada Investigadora de Lavado de Activos Coyhaique (BRILAC), la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado de Coyhaique (BRIANCO) y el equipo Modelo Territorial Cero (MT0) de Puerto Aysén, cuyos funcionarios desarrollaron un trabajo metódico durante varios meses.

Durante la audiencia de formalización la fiscal María Inés Núñez, especializada en la investigación de tráfico de drogas, el Ministerio Público expuso un relato minucioso que da cuenta del funcionamiento de una estructura criminal que operaba a partir del tráfico ilícito de drogas en Puerto Aysén, cuyas ganancias eran ingresadas al sistema financiero mediante depósitos fraccionados, compras de alto valor, transferencias reiteradas y uso de documentación laboral falsa.

La causa permitió establecer que más de $100 millones de pesos fueron lavados mediante diversas cuentas bancarias, siendo parte de estos fondos utilizados para la compra de un vehículo Mazda modelo 3, gastos recurrentes en el comercio y pagos a facilitadores. Todo esto fue detectado gracias a un riguroso análisis financiero, interceptaciones telefónicas, alzamiento de secreto bancario y diligencias de campo. Los imputados fueron puestos en prisión preventiva por el Juzgado de Garantía de Puerto Aysén.

FORMALIZACIÓN DE LA FISCALÍA

José Moris, Fiscal Regional (s) de Aysén, explicó que “la Brigada de Lavado de Activos de la PDI, junto a la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado, en coordinación con la Fiscalía, logró la detención de seis personas vinculadas a un delito de lavado de activos relacionado con actividades de venta de drogas”.

“Se trata de seis personas, dos de ellas fueron detenidas en la Región de Aysén. Cuatro de ellas fueron detenidas en distintas comunas de la ciudad de Santiago y corresponde a una actividad de lavado de activos por más de 100 millones de pesos, en que la dinámica era la venta de droga en la Región de Aysén, la remisión del dinero por distintos sistemas de courier de dinero hacia Santiago, donde se comenzó la compra de distintas especies de valor, a efectos de ‘limpiar’ este dinero”, detalló el fiscal.

Respecto al perfil de los imputados, agregó que “cuatro a lo menos no tienen ningún tipo de actividad económica que realicen y por ende todos los dineros que mueven y movieron fueron relacionados con el lavado de activos proveniente de la venta de droga”.

Sobre la investigación, Moris recordó que esta se inició en 2021, y que “gracias a los análisis efectuados por la Brigada de Lavado de Activos, se logró llegar al fin -el día de ayer- con la formalización de estas personas. Cuatro fueron respecto de quienes se solicitó prisión preventiva y el tribunal accedió a ello. Los otros dos no son autores, sino cómplices, y quedaron sometidos a cautelares de menor intensidad”.

El fiscal reiteró que “la causa está radicada en el Juzgado de Puerto Aysén, no en Coyhaique, y aún está en investigación la participación de personas adicionales”. Sobre este punto, dijo que “no se puede descartar a estas alturas, pese a lo larga de la investigación, consideren que esta es una investigación de larga data, como dije desde el 2021, pero que requiere una gran cantidad de análisis de información, de movimientos de dinero, de compra de dinero, de seguimiento de bienes y por ende se logró, el día de ayer, la formalización y las detenciones fueron realizadas anteayer”.

INVESTIGACIÓN DE LARGO ALIENTO DE LA PDI

Sobre el inicio de la investigación que permitió obtener este importante resultado, el jefe de la Región Policial de Aysén, prefecto inspector Javier Valenzuela Riquelme, señaló que “este procedimiento tiene su génesis en una investigación por tráfico de drogas, realizada por la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado de Coyhaique y por el equipo Modelo Territorial Cero de Puerto Aysén. En esta pesquisa se establece la existencia de una organización criminal transregional, la cual se dedicaba a traer importantes cantidades de drogas desde la Región Metropolitana a la Región de Aysén, organización criminal que fue desarticulada por estos equipos investigativos”.

En esa oportunidad, se logró la detención de ocho de sus integrantes, entre chilenos y extranjeros, y la incautación de más de siete kilogramos de clorhidrato de cocaína, drogas de síntesis, más de tres millones de pesos en efectivo y otras especies ligadas a los ilícitos investigados.

A partir de esa investigación, “se inicia una segunda pesquisa a cargo de la Brigada Investigadora de Lavado de Activos de Coyhaique, la cual logra precisar la existencia de flujos de dinero desde la Región de Aysén hacia la capital, por parte de varios traficantes menores de la zona, hacia objetivos investigativos de la capital. En este sentido, se establece de forma fehaciente el lavado de activos, por cuanto se precisa la intención de los imputados de ocultar y disimular el origen ilícito de los dineros incautados, a través de tipologías criminales como el fraccionamiento o pitufeo, y logrando configurar los tres estratos del lavado de activos, como son la colocación, la estratificación y la integración”, precisó el prefecto inspector Valenzuela.

Todos los antecedentes fueron entregados al Ministerio Público, “logrando la obtención de órdenes de entrada y registro para las ciudades de Santiago y de Coyhaique, y la orden de detención para siete imputados, objetivos investigativos, logrando su detención el día jueves, recién pasado, en Santiago y Coyhaique, de seis de sus integrantes, correspondientes a dos ciudadanos venezolanos, un dominicano y tres chilenos”, agregó el jefe policial.

Sobre la importancia de esta investigación de largo aliento, el jefe de la PDI Aysén recalcó que “la Brigada Investigadora de Lavado de Activos de Coyhaique logra tipificar el ilícito, teniendo en consideración modalidades como los testaferros y el fraccionamiento. El trabajo mancomunado logró abarcar todas las aristas investigativas de un modus operandi como este, vale decir, el tráfico de drogas en pequeñas cantidades, a gran escala y, finalmente, el lavado de activos, logrando con ello anular completamente la cadena logística del tráfico de drogas, del movimiento de drogas en sí, y además el poder económico y la solvencia económica de la organización criminal”, agregando que la banda criminal buscaba ocultar el origen ilícito del dinero mediante la compra de automóviles en la capital.

Sobre el modo de operar y el análisis llevado a cabo por la brigada especializada, el jefe regional de la PDI Aysén manifestó que esta organización criminal, “utilizando testaferros y otras ayudas, tenía unas personas que las asesoraban, hay dos ciudadanos que también fueron detenidos, una mujer chilena que proveía a la mujer a la cual iban dirigidos los volúmenes de dinero, con documentación falsa, principalmente, cotizaciones, contratos de trabajo, para potenciarla financieramente y ser creíble frente a entidades financieras formales”, añadiendo que “además, hay un sujeto que fue detenido también, un venezolano, vendedor de vehículos, que también la aconsejó en pagar alguno de estos vehículos con sumas de dinero fraccionadas, para ocultar justamente el origen ilícito del dinero”.

Finalmente, el prefecto inspector Javier Valenzuela valoró que “es la primera investigación con resultados que lleva a cabo la Brigada Investigadora de Lavado de Activos de Coyhaique, y por cierto, destacar que es la primera vez que hay una investigación de este tipo íntegramente desarrollada en Coyhaique, en la Región de Aysén, que da frutos positivos, resultados concretos en cuanto a anular completamente la capacidad operativa, logística y financiera de una organización criminal transregional”.

Cabe destacar que esta investigación permitió desarticular una organización criminal, intervenir siete domicilios en la Región Metropolitana y en la Región de Aysén, detener a seis imputados chilenos y extranjeros, incautar dos vehículos -avaluados en 36 millones de pesos aproximadamente-, más de 13 millones de dinero en efectivo, armas a fogueo, rifles de aire comprimido y elementos para la dosificación y comercialización de sustancias ilícitas.

SEREMI DE SEGURIDAD

Ruth Vallejos, Seremi (i) de Seguridad Pública de Aysén, destacó que “tenemos un trabajo que está siendo desarrollado desde el año 2021. Es un trabajo de varias aristas, como ustedes pueden ver, el lavado de activos es un delito que amerita un estudio profundo y mantenido en el tiempo para poder llegar a este tipo de resultados. En ese sentido, destacar la labor tanto de la Fiscalía como de la PDI para poder llegar a este tipo de éxito”.

Subrayó también que “también es interés de este Gobierno y principalmente del Ministerio que ahora se está creando, rescatar este tipo de esfuerzos, que son esfuerzos mancomunados y más allá de la contingencia, generar estudios para establecer una lucha que sea mantenida en el tiempo respecto de este tipo de delitos que son tan corruptores del sistema como es el lavado de activos.”.

“En ese sentido, entiendo yo que este tipo de noticias es una noticia señera en esta región”, concluyó.

Esta histórica investigación por lavado de activos, que acaba de ser formalizada luego de un trabajo conjunto entre la Fiscalía y PDI, continúa abierta y se prevén nuevas diligencias para profundizar la red de vínculos financieros y detectar eventuales nexos fuera de la región.