Un saldo de 26 extranjeros denunciados dejó operativo migratorio

La Sección de Migraciones y Policía Internacional Aysén realizó una fiscalización de extranjeros, de manera simultánea, en Puerto Aysén y Melinka, logrando consultar los antecedentes de 32 personas.

Aysen.- “Este operativo está enmarcado en las facultades que tiene la Ley 21.325 de Migración y Extranjería, que consistió en controles realizados en las comunas de Aysén y Guaitecas, apoyado por diversas brigadas con asiento en la región de Aysén, donde se logró fiscalizar un total de 32 personas de las cuales 26 infringen la Ley de Migración y Extranjería, siendo estas denunciadas al Servicio Nacional de Migraciones, entre los cuales también se incluye un ciudadano chileno”, comentó el comisario Carlos Aránguez, jefe de la Sección de Migraciones y Policía Internacional Aysén.

Entre las infracciones cursadas se encuentran las de ingreso a Chile por pasos no habilitados, exceder el plazo de turismo en chile (90 días) y, por último, trabajar sin el visado correspondiente en el caso del extranjero u otorgar empleo a extranjeros que no cuentan con los permisos para aquello (empleadores chilenos). Respecto a esto último, tanto connacionales y extranjeros infractores de la norma migratoria arriesgan una multa monetaria la que parte en 1 a 5 UTM para el migrante y desde 1 a 20 UTM para empleadores chilenos.

No obstante, en el caso de los ciudadanos que ingresen al país por pasos fronterizos no habilitados, arriesgan la expulsión del territorio nacional si así lo determina la autoridad administrativa.

Cabe hacer presente que, dentro de las funciones principales de la PDI, además de la investigación de los delitos, se encuentra el control migratorio, siendo la responsable de controlar el 99% de las personas que ingresan o abandonan el territorio nacional. Sin embargo, también tienen que preocuparse del control de ciudadanos extranjeros que se encuentran residiendo en el país, esa es la razón de estas fiscalizaciones, que en esta oportunidad llegó a territorio insular. “se trata de tener toda la cobertura completa de todos los territorios que tenemos en nuestra región”, finalizó el comisario Aránguez.