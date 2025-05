Más fiscalización de uso de cadenas y cortes de ruta preventivos serán medidas para reforzar la seguridad de la Ruta 7

Junto a la coordinación de medidas se enfatizó que, ante todo, la preparación de conductores y decisiones que se tomen en la ruta, son la mejor forma de evitar siniestros viales.

Coyhaique.- En el marco de las coordinaciones de la Coreset (Comisión Regional de Seguridad de Tránsito) se planificaron una serie de acciones, cuyo propósito principal es reforzar la seguridad vial en la temporada de invierno. En esta oportunidad, encabezando la mesa de trabajo la delegación regional y seremiTT, junto a seremi de Obras Públicas, Senapred y Carabineros hicieron un catastro de los trabajos de fiscalización y conservación de vías que tendrán lugar en la Ruta 7 durante este invierno.

Una de las principales preocupaciones fue la experiencia de años anteriores en torno a camiones o vehículos de mayor volumen que al circular sin cadenas obstruyeron la ruta, siendo un inconveniente para la circulación de otros vehículos, además del peligro que esta situación acarrea para quienes transitan por sectores más complejo. Además de sumar mayor fiscalización, se definieron cortes de ruta preventivos en la eventualidad de cuadros climáticos más adversos.

Según explicó el seremiTT Hans Zimmermann estas suspensiones de ruta se realizarán en los puntos más críticos de la Ruta 7 y otras vías estructurantes. “Estamos hablando particularmente de sectores como el portezuelo Queulat, el sector del Cofré, la provincia de General Carrera, el sector Vagabundo y la Ruta 265, que son aquellos sectores que año a año presentan mayor complejidad frente a nevazones. Estos cortes de ruta preventivos en horarios nocturnos, se realizarán a partir de las 20 horas para el tránsito de camiones. No hay que olvidarnos que un camión con remolque atravesado en la Ruta 7 puede generar grandes complicaciones para la conectividad en la región, para el abastecimiento o incluso para la operación de los vehículos de emergencia. Eso es lo que nosotros queremos prevenir y para eso como Gobierno nos estamos coordinando y anteponiendo a estas situaciones.”

El delegado presidencial regional (s) Samuel Navarro agregó que esta planificación asesorada por los organismos técnicos pretende resguardar la vida humana, los bienes y la cadena logística, y en donde es vital contar con la colaboración de los conductores. “No sacamos nada con implementar estas medidas si la ciudadanía no coopera, colabora y está atenta a las indicaciones de todas las autoridades acá presentes, particularmente Sanapred, también del ministerio de Transportes, de Vialidad y de Carabineros. El llamado siempre es a la prevención, a la planificación, a la revisión de las medidas y a contar con la disponibilidad de la planificación de los viajes, el agendamiento, porque van a haber restricciones en la movilidad. Esperamos que estas restricciones sean las mínimas, pero sean las necesarias”.

Desde el MOP, la seremi Paloma Jara se refirió a las obras desarrolladas en la red vial de la comuna en el acceso norte a Coyhaique, Lago Atravesado, Las Bandurrias, El Claro y Vista Hermosa. En cuanto a otros sectores de la Ruta afectados por las condiciones climáticas la autoridad se refirió especialmente al sector del Paso de Las Llaves y el sector Las Pulgas. “Estuvimos viendo cuáles son puntos habituales de remoción en masa. Yo creo que el punto más crítico es el paso Las Llaves, en la comuna de Chile Chico, donde por lo mismo vamos a hacer un corte preventivo, al igual que otros años. También en Puyuhuapi, en Las Pulgas donde quedó algo latente luego de los trabajos que se hicieron de las obras básicas. De todas maneras, hay atención a eso. Lo que vemos en Las Pulgas es algo similar a lo que vemos en la Cuesta del Diablo, que más que una gran remoción es la caída constante de algunas piedras que pueden ser peligrosas, sobre todo en la conducción nocturna. Efectivamente, en los lugares más bajos hay tendencia a remociones en masa. Las globales de viabilidad están preparadas y también nuestra administración directa”, aseguró la autoridad, quien además pidió a los conductores precaución en los sectores donde se está trabajando, para proteger a banderilleros y otros operarios de las obras.

Desde Carabineros, el Subprefecto Fronterizo de Aysén Rodrigo Molina subrayó la importancia de la prevención y fiscalización. “La prevención, ¿a través de qué? Señalando a la comunidad, sobre los cortes de tránsito que se van a realizar y por otro lado, la fiscalización y el control del uso de las cadenas, el uso y el cumplimiento de las leyes de tránsito que están implementadas por toda la ruta. En ese sentido, podemos señalar que durante el presente año, hasta la fecha, hemos disminuido los accidentes de tránsito comparativos con el periodo anterior, no obstante, las muertes han aumentado, no considerablemente, pero tenemos un leve aumento. Por eso la fiscalización va a ser en forma permanente, teniendo en consideración que muchas de las faltas es por no ir atento a las condiciones del tránsito o por no darle cumplimiento a lo que los organismos estamos implementando.”

Finalmente, Alejandro Solar, director de Senapred se refirió a las condiciones climáticas que se proyectan para la temporada invernal 2025 “Proyecciones específicas para el invierno es muy difícil dar, derivado de las condiciones regionales. Lo que sí podríamos decir es que puede que sea un invierno un poco más cálido, y vamos a tener distintos frentes de que pueden afectar en cortos periodos de tiempo, pero en forma muy fuerte a la región. Derivado de eso es que llamamos a mantenerse informados por los canales oficiales para que puedan conducir en forma segura y prevenir, utilizando el empleo de cadenas principalmente y bajo las normas que de la autoridad pertinente.”

Adicionalmente, la seremiTT enviará a MOP Aysén los trazados de transporte público de pasajeros en la región de Aysén, para poder reforzar obras de conservación en dichas rutas.