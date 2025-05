PDI detiene y pone a disposición de la justicia a imputada por distintos delitos de robo

El pasado sábado, detectives de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) Coyhaique de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) lograron la detención de una mujer, mayor de edad y con antecedentes policiales por diversos delitos, quien mantenía tres órdenes de detención vigente de los Tribunales de Justicia.

Coyhaique.- La imputada estaba siendo requerida desde el mes de marzo, no presentándose en ninguna de las causas que mantiene vigente.

Al respecto, el subcomisario Ariel Guzmán Flores, de la brigada especializada, señaló que “conforme a un requerimiento, un decreto judicial del Juzgado de Garantía de Coyhaique y también del Tribunal Oral en lo Penal, los cuales pesaban contra una mujer de 28 años, con antecedentes policiales, oriunda de la comuna de Coyhaique, en donde era requerida por tres delitos distintos, uno de robo en lugar habitado, uno de robo en lugar no habitado y hurto simple, para ser puesta a disposición de los tribunales antes mencionados”.

Sobre las diligencias que permitieron dar con su paradero, el oficial de la BIRO Coyhaique, indico que “se efectuaron el día sábado 24, en horas de la tarde, donde luego de un análisis criminal, un trabajo investigativo, se logró establecer el lugar exacto donde esta mujer se encontraría, por lo cual, en base a las diligencias investigativas y técnicas especializadas de la policía, se logró su detención para proceder a ponerla a disposición del Tribunal de Garantía el día domingo 25 de mayo, en horas de la mañana”.

De acuerdo a lo informado por el subcomisario Guzmán, “esta mujer estaba siendo investigada por el delito de robo en lugar habitado, ocurrido en el año 2022, un delito de robo en lugar no habitado y también una causa contemplada en el Tribunal de Garantía por el delito de hurto simple”, uno de estos delitos fue investigado en su oportunidad por la Brigada Investigadora de Robos Coyhaique, cuando la imputada sustrajo dispositivos electrónicos desde una vivienda particular.

Tras su detención, este domingo la mujer fue puesta a disposición de los Tribunales correspondientes para su comparecencia, continuando con el proceso judicial en curso.