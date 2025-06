Fiscalía alerta sobre aumento exponencial de droga incautada y refuerza combate al narcotráfico

El Fiscal Regional (s), José Moris, en conjunto con autoridades de las distintas instituciones que participan en el combate contra las drogas, se refirieron al minucioso trabajo efectuado en esta materia.

Coyhaique.- Un significativo aumento en la cantidad de droga decomisada en lo que va del año 2025, en relación a lo ocurrido el año pasado, se registró en la región de Aysén, lo que refleja una intensificación del trabajo investigativo y operativo en la zona por parte de las policías en coordinación con la Unidad de Drogas del Ministerio Público. Así lo informó el Fiscal Regional (s), José Moris, en diálogo con los medios de comunicación.

En la última década los decomisos por tráfico ilícito de sustancias estupefacientes se han multiplicado por 10 en la Región de Aysén y el microtráfico casi se ha triplicado.

“El trabajo mancomunado de las instituciones que estamos aquí, sumados al nuevo Ministerio de Seguridad Pública, precisamente implica que se está trabajando de manera sostenida para que la región esté lo más libre posible de drogas”, comentó el fiscal Moris. Para ello, añadió, se están “realizando controles sistemáticos, constantes, en los distintos puntos de acceso a la región y al mismo tiempo con diversas investigaciones”.

CIFRAS

Según cifras de las instituciones involucradas en la investigación y persecución penal de este delito, en el primer semestre del año 2025 se han decomisado más de 81 kilos de distintas sustancias ilícitas, más del doble de lo incautado durante todo el año 2024, periodo en el que salieron de circulación 40 kilos de droga.

Se trata principalmente de clorhidrato de cocaína y marihuana elaborada, las cuales fueron decomisadas gracias al trabajo de la SIP y el OS-7 de Carabineros, la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado de Coyhaique (BRIANCO) y el Modelo Territorial Cero (MT0) de Puerto Aysén de la PDI y personal de la Gobernación Marítima de Aysén.

En específico, lo decomisado durante el año 2025 en un trabajo conjunto con Carabineros, PDI, Armada y Aduanas, incluye una incautación superior a los 81 kilos de drogas, incluyendo más de 42 kilos de marihuana y más de 39 kilos de clorhidrato de cocaína.

También el trabajo de todas las instituciones ha posibilitado la incautación de distintas cantidades de cocaína base, ketamina, “tusi” o cocaína rosa, hongos alucinógenos, plantas de cannabis, vaporizadores contenedores de THC, unidades de éxtasis y fármacos, los cuales han sido sacados de circulación en distintos procedimientos en la Región de Aysén.

AUTORIDADES

Sobre este aumento en las incautaciones, la seremi de Seguridad Pública, Ruth Vallejos, manifestó que “acá hay más del doble de la droga incautada el año pasado. Esto nos habla no solamente de un trabajo coordinado y eficaz, sino también de un trabajo más especializado”.

La autoridad dijo además que “no solamente se está apuntando con estas incautaciones al vendedor, sino que también a las organizaciones mismas que están asolando nuestra región y estamos atentos a la lucha contra el crimen”.

Por su parte el Jefe de Zona de Carabineros Aysén, General Eduardo Palma, expresó que “hemos doblado ya la cantidad de decomisos, inclusive por parte de Carabineros, donde el año pasado a la fecha no superábamos los 14 kilos anuales y este año todavía estamos a mitad de año y ya llevamos 41 kilos de diferente droga”.

El General Palma reflexionó en torno a esta situación. “¿Qué llama la atención acá? Y esto también es un mensaje de prevención para los padres o sostenedores de niños, niñas y adolescentes que también la droga rosa o la cocaína rosa llamada tusi, está llegando acá a la región y ha habido decomisos de esta droga famosa tusi que, en la zona central, por ejemplo, ha ido desplazando el consumo de cocaína en los jóvenes”.

En tanto el jefe de la Región Policial Aysén, prefecto inspector Javier Valenzuela, manifestó que “nosotros nos hemos enfocado en realizar investigaciones integrales, que abarquen los tres estamentos del tráfico de droga”. En ese sentido, se refirió al tráfico en pequeñas cantidades en las calles, luego la cadena media con distribuidores y “los proveedores finales que están por lo general en Santiago o en norte del país. Además, sumamos un componente extra que este año por primera vez logramos desarticular una organización criminal y anularla completamente en su parte financiera”.

Sobre este último punto, el jefe policial dijo que se trata de una investigación profunda, “donde se acreditó el envío de dinero ganado acá en la región, fruto del tráfico de droga que era enviado a Santiago, incluso al extranjero”.

A su vez el Director Regional de Aduanas, Raúl Pizarro, expresó que “nosotros estamos en un proceso permanente de capacitación y formación de nuestros equipos y efectivamente nosotros tenemos equipos especializados”. Sobre ese punto, el Director Regional de Aduanas precisó que “hay un equipo de inteligencia. Hay un equipo experto en diferentes materias y entre otras está la relacionada con drogas y estupefacientes y otros. Hay equipos también que hemos adquirido y algunos que están en camino, que estamos consiguiendo con las autoridades locales, para efectos de ir cada vez suplementando y complementando nuestras capacidades de detección de estos elementos, que muchas veces son difíciles, vienen ocultos, no vienen a la vista de todos”.

TRABAJO SISTEMÁTICO

El incremento es de tal magnitud que, en el año 2019, las incautaciones totales de droga llegaban solo a los 7 kilos de estas sustancias en Aysén. Estos primeros 5 meses del año 2025, los decomisos superan los 81 kilos de distintas drogas.

Este positivo resultado en los decomisos es fruto de un trabajo sistemático liderado por la Unidad de Drogas de la Fiscalía Regional de Aysén, en conjunto con las Unidades Especializadas de Carabineros, PDI, Armada y Aduanas, la cuales han buscado profundizar las investigaciones complejas asociadas al narcotráfico, la delincuencia organizada y sus vínculos económicos.

La creación de la Unidad Especializada de Drogas de la Fiscalía Regional, en el año 2020, ha sido una innovación clave. Con un enfoque regional y analítico, se ha logrado fortalecer la persecución, la cual ha visto crecer las causas por tráfico de drogas 10 veces en la última década, lo cual tiene su correlato en un aumento exponencial de las de sustancias ilícitas incautadas.

“Hemos intensificado nuestro trabajo, coordinando recursos humanos y técnicos de ambas policías, de forma focalizada. Este aumento en las incautaciones es resultado de una política activa de persecución penal estratégica”, indicó el Fiscal Regional (s) José Moris.

CADENA DE TRÁFICO

Más allá de las incautaciones, la Fiscalía de Aysén ha puesto énfasis en la persecución de toda la cadena criminal del narcotráfico, incluyendo a los proveedores, redes de distribución y financiamiento.

En este marco, el Ministerio Público trabaja de forma permanente con las unidades especializadas de Carabineros y de la Policía de Investigaciones (PDI), incluyendo la Unidad BRILAC de Lavado de Activos de la PDI, instalada en mayo del año pasado en Coyhaique. Esta unidad permite profundizar en una segunda línea investigativa, que apunta al desmantelamiento financiero de las bandas delictuales, identificando bienes, propiedades y movimientos bancarios que permiten sostener sus operaciones.

“El crimen organizado no solo incluye el combate a las drogas. Detrás de cada tráfico hay dinero, propiedades, cuentas ocultas. Por eso el trabajo con BRILAC es fundamental. Conocer la trazabilidad del dinero permite llegar a los verdaderos cabecillas y cortar el negocio desde su base económica”, agregó José Moris.

COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL

La política de la Fiscalía Regional de Aysén ha sido establecer una mesa de trabajo permanente con ambas policías y otras entidades del Estado, con reuniones periódicas de coordinación y análisis criminal, lo que ha facilitado allanamientos, vigilancia, seguimiento financiero y órdenes de investigar específicas que han permitido golpes certeros contra redes delictuales, como el registrado hace pocos días donde la SIP de Carabineros de Puerto Aysén y el OS-7 desbarataron un laboratorio de abultamiento de drogas, específicamente clorhidrato de cocaína, siendo decomisados más de 20 kilos del citado estupefaciente y más de 1 kilo de marihuana, lo cual representa un avalúo cercano a los 475 millones de pesos.

A lo anterior se suma el caso por lavado de activos, donde -en una investigación sin precedentes en la Región de Aysén-, la Fiscalía formalizó a seis personas, obteniendo la prisión preventiva para cuatro de ellos. El operativo se enmarca en una indagatoria de largo aliento entre la Unidad de Drogas de la Fiscalía Regional de Aysén y la PDI, cuyos funcionarios desarrollaron un trabajo metódico durante varios meses.

La causa permitió establecer que más de $100 millones de pesos fueron lavados mediante diversas cuentas bancarias, siendo parte de estos fondos utilizados para la compra de un vehículo, gastos recurrentes en el comercio y pagos a facilitadores.

PERSECUCIÓN ESTRATÉGICA

“No solo nos interesa detener a quien transporta un paquete de droga. Nuestro foco está en identificar a quienes financian, organizan y lucran con este delito, y quitarles las herramientas económicas y logísticas para operar. Un verdadero combate contra el narcotráfico debe incluir todas sus dimensiones”, manifestó el fiscal Moris.

Las cifras de la Fiscalía demuestran que el tráfico de drogas se ha consolidado como la principal actividad del crimen organizado en nuestra región, una amenaza silenciosa que pone en riesgo la seguridad de nuestra comunidad. Para enfrentar esta situación, el Ministerio Público sigue trabajando arduamente junto a Carabineros, PDI, Armada y Aduanas, con lo cual se ha logrado doblar la cantidad de decomisos de droga respecto del año anterior.