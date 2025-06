Con gran emoción pobladora de Villa O’Higgins recibió las llaves de su casa propia

Orgullosa y feliz de empezar una nueva etapa en su vida se mostró hace algunos días la señora Mirta Ganga Casanova, quien, acompañada por familiares y representantes del Ministerio de Vivienda, el municipio y la empresa contratista, recibió las llaves que le permitieron abrir las puertas de su anhelada casa propia, esto en la localidad de Villa O’Higgins, en el extremo sur de la región.

Villa O “Higgins.- Para cumplir con este importante cometido se trasladó hasta la austral localidad un equipo de Serviu encabezado por su delegada provincial, Tatiana Aguilera, quien expresó su satisfacción de entregar una nueva solución habitacional como parte del trabajo que ha venido desarrollando el Gobierno en toda la región. “La importancia que tiene esta entrega es que estamos llegando a los territorios más apartados de la región de Aysén y con soluciones de muy buena calidad. Aquí la asociatividad público-privada marca una nota muy alta en relación a la calidad del diseño y de la vivienda, ya que, considerando los recursos disponibles o los que dispone el Ministerio para estas zonas, este es un buen ejemplo de cómo construir una vivienda muy bonita que además cumple con calidad de espacios y materialidad para dar una solución digna, que además impacta visualmente. Así que estamos súper contentos con la gestión que se desarrolló a través de la entidad patrocinante municipal, con la ejecución que hizo el contratista local y con la supervisión de nuestro fiscalizador de la oficina de Cochrane”, indicó.

La nueva vivienda fue construida con el ahorro de la beneficiaria y los aportes que entrega el Programa de Habitabilidad Rural del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en su modalidad de construcción en sitio propio, sumando una inversión total que superó los 65 millones de pesos.

La nueva propietaria, Mirta Ganga, expresó su alegría de vivir este importante momento en su vida, agradeciendo a todos los que hicieron posible que su sueño de la casa propia se hiciera realidad. “Es una vivienda muy linda, estoy muy agradecida de la gente, de las autoridades que vinieron, del contratista, y de toda la gente que me acompañó en este día, porque es un día muy especial, es mi casita nueva. Yo creo que todo estuvo bien rápido, porque igual uno tiene que entender que a veces, por el tema de los materiales, el proceso es un poco complicado. Entonces, son cosas que uno tiene que entender que las cosas no se dan de un día para otro, entonces es importante pensar en todo lo que se le hizo. Así que muy agradecida de mi contratista y a toda la gente que me acompañó en este día”, afirmó.

También el Alcalde de la comuna de O’Higgins, José Fica, destacó el trabajo realizado para llegar con soluciones concretas a las familias de diferentes puntos de la comuna, tanto de sectores urbanos como rurales, donde la Municipalidad está haciendo una gran labor junto al Ministerio de Vivienda. “Este subsidio partió el año pasado, en agosto, y se entrega ahora este año en mayo, lo que significa que tuvimos menos de un año en el proceso de la construcción y entrega. Y esto es un trabajo constante que tiene el municipio con la oficina de vivienda de nuestra localidad y en coordinación con el Serviu de Cochrane y Coyhaique. Así que es un gran logro para nuestra vecina, como así otros proyectos que estamos trabajando en diferentes sectores, como el sector del Mayer, donde hay dos viviendas y aquí en Villa O’Higgins, donde estamos proyectando 40 viviendas más.”, precisó.

La solución entregada a la pobladora Mirta Ganga consistió en una vivienda con recinto complementario, alcanzando un total de 98,8 metros cuadrados, obra que fue ejecutada en los plazos requeridos por la empresa constructora de Jaime Ulloa Mendoza. Se trata de una obra que forma parte del Plan de Emergencia Habitacional del Gobierno, donde la región alcanza ya cerca de un 98% de avance en el cumplimiento de su meta, generando además positivos efectos en la actividad económica y los empleos que se han ido generando dentro de la localidad.