En Puerto Aysén: PDI detiene a imputado por maltrato animal

Tras una investigación que data de octubre del año 2024, detectives de la Brigada Investigadora de Delitos del Medio Ambiente y Patrimonio Cultural (BIDEMA) Aysén, en un trabajo coordinado con el Ministerio Público, lograron la detención de un imputado por el delito de Maltrato Animal, contemplado en el artículo 291 bis del Código Penal.

Puerto Aysén.- En base al análisis criminal y las diversas diligencias desarrolladas durante el proceso investigativo, “tras una rigurosa investigación, se recopilaron elementos de juicio suficientes que daban cuenta que un canino fue sometido a condiciones de evidente negligencia, sin acceso adecuado a alimento, abrigo ni cuidados veterinarios básicos, presentando el animal una condición corporal crítica, compatible con un cuadro de desnutrición severa”, puntualizó el comisario Marcelo Ladino, jefe de la brigada especializada.

De acuerdo a lo informado por el oficial policial, “estos antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público, lo que permitió gestionar la orden de detención del presunto responsable, la cual fue materializada, siendo puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Puerto Aysén”, para continuar con el proceso judicial.

Durante la investigación, los detectives lograron acreditar que el can se encontraba en evidente estado de vulneración, ya que mantenía signos de desnutrición, presencia de parafimosis no tratada, montículos de fecas acumuladas, presencia de agua, pero sin alimento visible. Además, no contaba con un lugar seguro y adecuado para su resguardo climático, presentando condiciones mínimas de bienestar y tenencia responsable.

Finalmente, el comisario Ladino señaló que “como PDI, a través de nuestra Brigada Investigadora de Delitos Contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural Aysén, reafirmamos nuestro compromiso irrestricto con la protección de los animales y la aplicación efectiva de la ley frente a cualquier forma de maltrato animal”.