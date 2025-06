Hospital Regional Coyhaique incorpora avanzada técnica quirúrgica láser para el tratamiento de próstata

Este procedimiento, cuya duración va entre 1 y 2 horas, mejora la recuperación de los pacientes, optimizando la gestión de camas y la resolutividad quirúrgica del establecimiento.

Coyhaique.- En un importante avance para su resolutividad y para la salud pública regional el Hospital Regional Coyhaique incorporó una nueva y moderna técnica de resolución quirúrgica para patologías prostáticas: la enucleación prostática con láser.

La iniciativa, liderada por el equipo de Urología del único centro hospitalario de alta complejidad de la región de Aysén, permitirá reducir considerablemente los tiempos de hospitalización y recuperación de los pacientes, ya que, a diferencia de las intervenciones tradicionales, disminuye tanto el riesgo de complicaciones como el período de recuperación post operatorio.

Esta cirugía mínimamente invasiva, básicamente consiste en la extracción con láser del tejido que bloquea el flujo de orina a través de la próstata, permitiendo una resolución más efectiva y segura en comparación con los métodos tradicionales.

“La incorporación de la enucleación prostática con láser marca un antes y un después en la cirugía urológica de nuestra región. No solo representa una mejora en los resultados clínicos para nuestros pacientes, sino también un aporte sustancial en términos de eficiencia hospitalaria. Estamos orgullosos de dar este paso y de poder ofrecer una técnica que está a la altura de los centros más avanzados del país”, expresó el Dr. Pablo Gálvez, urólogo del Hospital Regional Coyhaique.

El profesional detalló que en esta puesta en marcha se realizaron 6 cirugías con el nuevo equipamiento, entregando una solución rápida y segura al gran flujo de pacientes que son atendidos por el equipo de Urología del HRC, compuesto por 5 especialistas al servicio de los pacientes de toda la región.

“Esta patología siempre tiene pacientes activos, en constante aparición todas las semanas desde nuestro Policlínico de Especialidad. Viene a resolver un problema muy grande, que es poder dar una solución mínimamente invasiva a pacientes que muchas veces tienen complejidades desde el punto de vista anestésico y en quienes no podemos ofrecer, en ocasiones, la mejor de las intervenciones, con el menor de los riesgos”, sostuvo el Dr. Gálvez.

El especialista hizo hincapié en la importancia que tiene el equipamiento no solo para el establecimiento y el paciente, sino que para toda la red asistencial, entendiendo que es el único hospital de alta complejidad de la región como nuevo centro de referencia regional y de cirugía mayor ambulatoria. “Se fortalece la resolución. Venimos resolviendo esta patología desde hace tiempo, pero usando tecnología un poco más antigua que tiene mayor riesgo de complicaciones y con estadías hospitalarias más largas. Si bien los pacientes ya estaban siendo resueltos acá, no les estábamos ofreciendo la mejor de las opciones. Esto sin duda es un paso tremendo para los pacientes de la región de Aysén, que podrán acceder a la mejor tecnología, obteniendo mejores resultados y con el menor riesgo de complicaciones en el proceso pre y post operatorio”.

CAPACITACIÓN CONTINUA

Incorporar nuevas técnicas quirúrgicas dentro de la cartera de prestaciones del único hospital de alta complejidad de la región de Aysén no solo implica la llegada de equipamiento, sino también la capacitación continua de los profesionales que llevarán a cabo estas iniciativas.

En ese contexto, para la realización de la enucleación prostática, el equipo de Urólogos del HRC desde el año 2024 que se está capacitando en cirugía láser, acciones que sin duda benefician a todos los potenciales usuarios de la región.

En efecto, para estas primeras intervenciones fueron apoyados por el Dr. Eduardo Reyes, especialista en cirugía prostática láser que capacitó al equipo de urólogos del HRC en el uso del nuevo equipamiento.

“Se trata de tecnología de punta, que se utiliza con intenciones de hacer una cirugía que, antiguamente, con las técnicas anteriores eran muy agresivas, con altos riesgos de sangrado y con harta hospitalización. Es una técnica que puede ser ambulatoria, casi sin secuelas, y la verdad es que con casi cero riesgo de sangrado, lo que trae beneficios desde el punto de vista del paciente. Es una cirugía bastante menos agresiva, sin secuelas”, precisó el Dr. Reyes

El especialista en cirugía láser agregó que la incorporación de nuevas técnicas no sólo beneficia al paciente, sino también se convierte en un polo de desarrollo y optimización de los recursos hospitalarios. “Al estar menos tiempo hospitalizados, pueden liberar más camas para hacer todo el proceso más rápido y eficiente”, dijo.