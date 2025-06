Salud reitera normativa para encender solo un artefacto a leña y recomienda uso de mascarilla

El pronóstico de calidad del aire, se informa todos los días en la web de medio ambiente https://airecoyhaique.mma.gob.cl/.

Coyhaique.- Debido a las condiciones climáticas que se presentan en la región a medida que nos aproximamos a la época invernal, no solo se comienza a percibir las bajas temperaturas, sino que además se producen efectos directos sobre la calidad del aire, especialmente en la ciudad de Coyhaique donde, frente al aumento de la utilización de calefacción a leña y la falta de viento, se generan episodios de alerta, pre emergencia y emergencia ambiental, se hace relevante que la comunidad adopte medidas de autocuidado frente a estos escenarios que impactan en la salud de las comunidades.

Es este contexto, el funcionario de la Unidad de Salud Ambiental, Miguel Oyarzo Altamirano, abordó parte de la normativa existente frente a los episodios críticos. “En la ciudad de Coyhaique, entre el 01 de abril y el 30 de septiembre, se decretan episodios críticos indicando la calidad del aire, que pueden ser: buenos, alerta, preemergencia o emergencia donde en los períodos de alerta, preemergencia y emergencia, está prohibido el uso de más de un calefactor a leña por vivienda. Y además, todos los establecimientos que tengan una patente comercial o que sean considerados instituciones públicas, no pueden ocupar leña definitivamente como medio de calefacción”.

Asimismo, el profesional de la Seremi de Salud, también reforzó medidas de autocuidado para poder enfrentar estos episodios. “Hay recomendaciones para la comunidad, especialmente para las personas que son enfermos crónicos, personas mayores, niños, embarazadas y también para los trabajadores que desarrollan sus actividades al aire libre. Entre ellas, por ejemplo, mantener todos los controles y esquemas de vacunación al día. Evidentemente, no fumar dentro de las viviendas. Si yo me voy a desplazar en la vía pública dentro de la ciudad en un episodio de alta contaminación, es altamente recomendable el uso de mascarilla. Y en cuanto a la actividad física, es recomendable no realizarla al aire libre, sino más bien en instalaciones que sean protegidas, como puede ser un gimnasio, un establecimiento escolar. Y en cuanto al tipo de actividad, ser actividades de baja intensidad, que no requieran un esfuerzo respiratorio importante para, evidentemente, proteger la salud de la persona que está realizando ese tipo de ejercicio,” puntualizó

Cabe señalar que la información de los episodios críticos, se van decretando día a día por medio de la página https://airecoyhaique.mma.gob.cl, información que además es replicada en las redes sociales de la Seremi de Medio Ambiente y Seremi de Salud, principalmente.