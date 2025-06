Hospital de Día Keoken realiza exitosa “I Jornada de Sensibilización de Salud Mental”

El dispositivo de salud mental ambulatoria del Hospital Regional Coyhaique busca visibilizar y sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de generar redes comunitarias que apoyen la integración de las personas con patologías de salud mental a la sociedad, en un ambiente de respeto y apoyo mutuo.

Coyhaique.- Con el objetivo de promover la importancia del cuidado emocional y derribar estigmas sociales, el Hospital de Día Keoken, dispositivo de salud mental ambulatoria perteneciente al Hospital Regional Coyhaique, realizó la “I Jornada de Sensibilización de Salud Mental”. La actividad tuvo como principal objetivo mostrar y concientizar a la comunidad el trabajo que realiza el equipo de salud mental del establecimiento.

Durante la jornada, abierta a toda la comunidad, se desarrollaron charlas informativas, dinámicas interactivas y actividades educativas, diseñadas por los funcionarios del Hospital de Día y sus usuarios, permitiendo así un espacio de diálogo, reflexión y aprendizaje en torno a temas clave como el bienestar psicológico, el acompañamiento terapéutico y la prevención de trastornos mentales, todas estrategias que son realizadas por este dispositivo de atención ambulatoria del HRC, cuyo foco es promover la autonomía de las y los pacientes.

Así lo explicó Carolina González, trabajadora social y coordinadora del Hospital de Día Keoken, quien resaltó que la importancia de abordar otras dimensiones de la salud, “empezar a sembrar un poquito más a fondo, a hablar de salud mental. Romper los estigmas, romper un poco el paradigma respecto a salud mental”.

La coordinadora del Hospital de Día Keoken precisó que para lograr estos objetivos se debe avanzar en comunidad, que fue el espíritu de esta jornada. “Fue una invitación muy abierta, invitamos a distintas autoridades de la comuna y de la región a que participaran. También invitamos a nuestros usuarios y ex usuarios para que comentaran cuál es la importancia del trabajo que se ha hecho en el Hospital de Día durante estos años, entregando su testimonio en relación al impacto que tuvo para ellos el trabajo terapéutico realizado durante estos años”.

Por otra parte, la profesional destacó una arista especialmente importante con el trabajo que día a día realizan, y que también son objetivos del dispositivo de salud mental ambulatoria “generar nuevas alianzas para el Hospital de Día que nos permitan acercarnos a la comunidad con nuestros usuarios y vice versa, para que podamos generar nuevas estrategias de intervención, trabajo, y colaboración con toda la comunidad”.

Uno de los asistentes a esta jornada fue Víctor Soto Guzmán, presidente de la Federación Regional de Uniones Comunales de Personas Mayores, quien señaló que “descubrí con sorpresa qué significa esto del Hospital de Día Keoken, que quiere decir salir al sol. Hoy día la salud mental, sin lugar a dudas es una temática muy relevante que todos debemos considerar, evaluarnos personalmente y los ambientes”.

El dirigente también manifestó cómo estas instancias potencian el conocimiento con respecto generar una visión integral de la salud mental y cómo una serie de factores ambientales influyen en ésta. “Descubrí que en la salud mental de una persona no solamente influye su contexto personal y familiar, sino también de alguna manera influye, para bien o para mal, en la misma comunidad. Por tanto, esta es una temática que tenemos no solo que destacar, sino también valorar y promover el conocimiento de lo que esto implica”, dijo.

USUARIOS

Víctor Valladares, usuario del Hospital de Día, indicó la importancia que ha tenido este dispositivo de salud mental ambulatoria en su vida. “Ha sido muy bueno, nos hemos rehabilitado muy bien, con talleres, dinámicas, ejercicios, haciendo todo tipo de talleres para que nos rehabilitemos y nos podamos reintegrar a la sociedad”.

En tanto, Nancy Marín, también valoró el trabajo multidisciplinario, que “ha sido bueno porque aquí hemos visto diferentes etapas de bienestar, en lo psicológico y emocional. Hemos estado tratando mucho el bienestar social y cómo nos ve la gente a nosotros. También hacemos ejercicio y eso igual nos ayuda a mantener nuestra salud mental”, manifestó.

Otro factor clave en el tratamiento de la salud mental es la contención familiar, motivo por el cual el año 2024 nace la Agrupación de Familiares de Usuarios del Hospital de Día, organización que busca visibilizar a las y los pacientes de salud mental, con énfasis en los desafíos y necesidades de éstos para reintegrarse de manera autónoma e integral a la sociedad.

“Sensibilizar a la comunidad poder dar a conocer y reconocer la labor que hace el Hospital de Día, la labor que hace el equipo terapéutico, lleva muchos años trabajando este equipo y aún hay gente o hay instituciones que no conocen de él, hacen una gran labor terapéutica con los usuarios, con los familiares”, reflexionó Lorena Vera, presidenta de la Agrupación de Familiares de Usuarios del Hospital de Día.

La presidenta de la agrupación también agradeció a los diversos actores de la comunidad que se hicieron presentes en la jornada en este ambiente de cercanía y colaboración, afirmando que los usuarios del Hospital de Día “son capaces de poder trabajar y ese también era un poco el llamado, sensibilizar a las empresas también para que den una oportunidad de trabajo a las personas que tienen alguna condición de salud mental, que tienen quizás un poco limitadas sus capacidades, pero pueden realizar, quizás no al mismo ritmo, que las labores de otras personas, pero aun así pueden y tienen muchas capacidades. Así que eso también era un poco la invitación”.