Trabajadores del sector construcción se capacitan en uso y aplicación de Inteligencia Artificial

El objetivo del taller, organizado por la Cámara Chilena de la Construcción a través de la Corporación de Desarrollo Tecnológico del gremio, fue enseñarles cómo automatizar procesos laborales cotidianos y optimizar el tiempo.

Coyhaique.- Más de 30 trabajadores y trabajadoras de empresas del sector construcción de la región de Aysén, participaron de un taller de automatización de procesos cotidianos con Inteligencia Artificial, que buscó enseñarles cómo optimizar sus tiempos de trabajo, aplicando las nuevas tecnologías y aplicaciones de acceso gratuito.

Durante cuatro horas, los asistentes aprendieron a utilizar herramientas como ChatGPT y Google Apps Script, además, a través de ejercicios prácticos, desarrollaron y ejecutaron “scripts”, que son instrucciones escritas que se le dan a una aplicación o programa, para que realice acciones específicas, por ejemplo, el envío de correos electrónicos a cada uno de los trabajadores, con indicaciones de acuerdo a su labor y en fechas diferenciadas.

El profesor a cargo del taller, Leonardo Caamaño, profesional de la Corporación de Desarrollo Tecnológico (CDT), de la Cámara Chilena de la Construcción, explicó que la idea de este taller es acercar las tecnologías a las empresas, pues hay que aprovechar las oportunidades que entrega.

“La inteligencia artificial es un boom que está presente en el día a día, en nuestra vida cotidiana y mucha gente lo está utilizando y la construcción no puede quedarse atrás. Tenemos que aprovecharla, porque es una oportunidad. Va a ser una especie de copiloto para tomar mejores decisiones, para analizar ciertas cosas, siempre con una mente de la ingeniería o del análisis de datos, para que nos permita llevar mejores procesos y hacer más eficiente ciertas cosas del ámbito construcción”, indicó.

Quienes tuvieron la oportunidad de participar de este taller de Inteligencia Artificial, valoraron los aprendizajes y contenidos, que ahora deberán aplicar en sus labores diarias.

“Me pareció una instancia muy motivadora, para seguir aprendiendo en el tema de la inteligencia artificial, para poder ir incorporándolas en cada área, de diferentes empresas. Hay muchas cosas que ir mejorando y me parece súper bien que se realicen estas instancias, para poder aprender”, comentó Daniela Valenzuela, de la empresa Patagón Servicios Integrales.

En tanto, Enzo Barría, de la empresa Flesan, quien no tenía conocimientos en inteligencia artificial, agradeció esta primera aproximación al tema, y espera que se le de continuidad. “Se puede optimizar varios procesos en los que uno se demora y ocupa mucho tiempo, así que me pareció genial como primera aproximación. Siempre uno queda con más ganas de aprender. Ojalá que se vuelva a repetir, con más tiempo, pero totalmente recomendable”, señaló.

Este talle es parte del trabajo que cada año la CChC coordina junto a sus empresas socias, con la finalidad de entregar mejores herramientas a las empresas locales. En este caso puntual, la jornada fue coordinada a través del comité gremial de proveedores, que agrupa a empresas que prestan servicios en el rubro de la construcción, presidido por Tomás García.