Rüpü Mawün – La Ruta del Agua 2025: Una fiesta del deporte sobre dos ruedas en Aysén

Este próximo sábado 28 de junio se vivirá una nueva edición del evento ciclístico invernal más esperado del año en la comuna: el Rüpü Mawün – La Ruta del Agua, actividad organizada por el Club de Ciclismo de Aysén con el apoyo de la Corporación de Deportes y Recreación de la Municipalidad de Aysén.

Puerto Aysen.- La ruta, que recorrerá desde Bahía Acantilada hasta el sector Río Los Palos, promete nuevamente reunir a decenas de ciclistas locales y regionales en un entorno natural privilegiado. El evento contempla categorías para bicicletas MTB, Gravel y E-Bike, buscando fomentar la participación tanto de deportistas experimentados como de ciclistas aficionados.

El destacado ciclista regional y seleccionado nacional José Luis “Pipo” Rodríguez será uno de los rostros presentes en esta tercera versión. En un mensaje dirigido a la comunidad, el ciclista expresó: “Quiero dejarles una invitación muy especial a una ruta que no se pueden perder: se trata del Rüpü Mawün. Invito a todos a ser parte de esta gran fiesta del ciclismo, del mundo de las dos ruedas, y en una ruta que de verdad es preciosa y en la cual también estaré presente, así que quedan todos cordialmente invitados, no se queden fuera”.

Carola Fresno, ciclista amateur de la capital regional, subrayó el enfoque inclusivo y el potencial de este tipo de eventos para impulsar el turismo invernal: “En especial, invito a todas las mujeres que disfrutan del ciclismo y buscan una aventura invernal a que se sumen. Es una gran oportunidad para demostrar que el deporte también es posible en invierno. Agradecemos al Club de Ciclismo Aysén y a la Corporación de Deportes por apoyar eventos como este, que hacen posible que no solo Puerto Aysén, sino toda la Región, se potencie como un destino turístico y deportivo.”

En tanto, Alejandra Henríquez, vecina de Puerto Aysén y participante de la versión anterior, recordó con entusiasmo su vivencia: “El año pasado fue mi primera experiencia en el ciclismo y desde entonces no he parado. La ruta ofrece paisajes, aventura, compañerismo y mucha emoción. Es una carrera para todos, desde quienes están comenzando hasta los más experimentados. Los invito a todos a vivir esta fiesta del deporte en la Patagonia, llena de resistencia, naturaleza y alegría.”

La Corporación de Deportes ha tenido un rol clave en la coordinación logística, facilitación de espacios y articulación institucional, consolidando así su compromiso con el desarrollo del ciclismo como disciplina estratégica a nivel comunal.

La entrega de kits, acreditaciones y cronometraje electrónico se realizará el viernes 27 de junio en el Polideportivo 21 de Abril, jornada que además incluirá información técnica, concursos y otras sorpresas para los asistentes.

Se espera una amplia convocatoria, tanto de participantes como del público general, consolidando el Rüpü Mawün como una de las principales actividades deportivas del calendario invernal en la región.