Sobre el avance del Plan de Zonas Extremas: Gobierno Regional emplaza a ministerios a cumplir con los compromisos

En la sesión plenaria del Consejo Regional de este viernes 27 de junio, su presidente, el gobernador regional, Marcelo Santana Vargas, emplazó a los ministerios de Obras Públicas, Salud, Educación y Vivienda a cumplir con los plazos y compromisos adquiridos en el marco del Plan de Desarrollo de Zonas Extremas PDZE. Esto, después de que el plan no pudiera aprobarse por el Consejo este viernes tal como estaba programado, debido a la falta de documentos (cartas de compromiso) que debían llegar por parte de estos ministerios.

Coyhaique.- “Uno podrá decir qué tiene una semana, un mes, dos meses. Bueno, tiene que ver, porque la gente está esperando que nosotros pavimentamos la Carretera Austral, la gente de Villa O´Higgins está esperando que arreglemos los muelles, la gente de La Tapera está esperando que nosotros lleguemos con conectividad, la gente de la región está esperando un nuevo hospital. La gente que tiene cáncer tiene que salir de la región a atenderse. Esas son las cosas sensibles y a mi me molesta y me duele que el Gobierno no tenga la misma sensibilidad con la gente de Aysén¨, declaró el gobernador regional de Aysén Marcelo Santana al inicio de la sesión plenaria.

El plazo para enviar las cartas de compromiso fue inicialmente abril. Sin embargo, dado que no se obtenía respuesta de los ministerios, o solo algunos, se enviaron oficios en abril a los secretarios regionales ministeriales de los diversos sectores, en mayo al delegado presidencial regional y en junio a los ministros, señaló María Loreta Villegas, coordinadora PDZE y PZR del Gobierno Regional.

Hasta el día de hoy, al inicio de la sesión plenaria, estaban pendientes las cartas del Ministerio de Obras Públicas, Vivienda, Salud y Educación, frenando el avance del Plan de Zonas Extremas, que contempla obras de gran importancia para la región como el Hospital de Coyhaique, la pavimentación de la Carretera Austral y la Escuela España, entre otros.