Carabineros junto a Seguridad Municipal detectan fiesta clandestina en sede social y detienen a DJ

La actividad irregular difundida a través de redes sociales congregó a más de 150 personas. Desde enero hasta junio de 2025 se registran más de 560 fiscalizaciones, lo que representa un incremento del 12% respecto al mismo periodo del año anterior, siendo cursadas 64 infracciones.

En el contexto del plan de fiscalización preventiva de la ley de alcoholes, Carabineros de Chile -en la comuna de Coyhaique- y en coordinación con personal de Seguridad Municipal, se detectó durante la noche del viernes una fiesta clandestina, la cual había sido ampliamente difundida a través de redes sociales, siendo desarrollada de forma irregular en una sede social de esta ciudad.

Detención

Según indicó el Comisario de Coyhaique, Mayor Sebastián Casanueva Casanueva, durante el procedimiento, personal policial junto a funcionarios municipales fiscalizó el lugar, entrevistando al encargado del evento, quien autorizaba el ingreso previa pago de 4 mil pesos en dinero en efectivo o vía transferencia electrónica, esto pese a no contar con la debida autorización para la realización de actividades masivas, tras sorprender a más de 150 jóvenes en esta sede social.

En el lugar no se detectó expendio de alcohol, aunque sí infracción a normativas de uso del espacio comunitario y derechos de autor. Lo anterior tras identificar al DJ responsable de la música, quien infringía la Ley N° 17.336 sobre Propiedad Intelectual al no contar con las autorizaciones correspondientes para el uso de obras musicales protegidas, siendo detenido e incautado un controlador DJ y un computador portátil, antecedentes que fueron puestos en conocimiento del Ministerio Público, indicó el Comisario de Coyhaique.

Aumento de fiscalizaciones

“Esta acción es parte de un despliegue fiscalizador más amplio, que ha permitido aumentar significativamente los controles en locales de expendio de alcoholes y eventos públicos. A la fecha, se registran más de 560 fiscalizaciones hasta junio de 2025, lo que representa un incremento del 12% respecto al mismo periodo del año anterior y, 64 infracciones cursadas, incluyendo dos locales clandestinas, marcando un preocupante aumento del 33% en infracciones asociadas a la Ley de Alcoholes”, detalló el Oficial.

El trabajo coordinado entre Carabineros y el equipo de Seguridad Municipal ha sido clave en este proceso, consolidándose como una práctica permanente durante este año, con resultados concretos en la detección de irregularidades y prevención de hechos que afectan la tranquilidad pública.

“No permitiremos la normalización de conductas ilegales ni riesgosas. Seguiremos trabajando en terreno, previniendo, fiscalizando y protegiendo a nuestra comuna de Coyhaique”, añadió el Mayor Casanueva.

Carabineros reiteró el compromiso institucional con la seguridad de la comunidad, añadiendo que las fiscalizaciones continuarán de forma rigurosa y sostenida, tanto en el sectores urbanos como rurales de la comuna.