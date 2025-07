Universidad de Aysén lanza sus primeros siete diplomados para el segundo semestre de 2025

La apertura del área de Educación Continua marca un nuevo hito en la consolidación institucional, fortaleciendo la formación profesional, la empleabilidad y el vínculo con el entorno regional. Las postulaciones a los programas se encuentran abiertas hasta el 1 de agosto.

Coyhaique.- En una ceremonia realizada en el Campus Lillo 1 de la Universidad de Aysén, la institución inauguró oficialmente su nueva área de Educación Continua, instancia que consolida su compromiso con la formación a lo largo de la vida y con el desarrollo territorial mediante programas pertinentes, flexibles y de alta calidad.

La jornada contó con la participación del Administrador Provisional, Juan Pablo Prieto Cox; el Director General Académico, Dr. Marco Vega López; jefaturas académicas, autoridades regionales, representantes de instituciones públicas y privadas, así como funcionarios, académicos y miembros de la comunidad universitaria y regional.

Durante la ceremonia se presentó la primera oferta académica de diplomados, que contempla programas en áreas estratégicas para el desarrollo regional, tales como Gestión pública y descentralización territorial, Clínica sistémica infanto-adolescente, Gestión y calidad en salud, Productos forestales no madereros, One Health para territorios remotos y cambio global, Sostenibilidad y seguridad alimentaria, y Transversalización de la perspectiva de género en la gestión pública. Estos programas serán impartidos entre agosto de 2025 y enero de 2026, en modalidades online, semipresencial y presencial, según el enfoque y necesidades de cada unidad académica.

En la oportunidad, el Director General Académico, Marco Vega López, subrayó la relevancia de este nuevo paso institucional. “Hoy estamos en una actividad muy importante para la universidad. Estamos presentando nuestra área de Educación Continua y, concretamente, siete programas de diplomados que pertenecen a los tres departamentos académicos. Son programas muy pertinentes, elaborados con criterios de calidad y contenidos actualizados. Invitamos a todas y todos a revisar la página https://educacioncontinua.uaysen.cl/ donde encontrarán el detalle de los programas, condiciones y proceso de inscripción”.

Desde el Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades, el jefe de unidad Felipe Alfaro destacó la orientación de los programas a su cargo. “Los tres diplomados que vamos a dictar el segundo semestre son: Transversalización de la Perspectiva de Género en la Gestión Pública, Gestión Pública y Descentralización, y Clínica Sistémica en Jóvenes y Adolescentes. Invitamos a quienes quieran profundizar en estas temáticas a inscribirse en nuestros programas, que ofrecen herramientas teóricas y prácticas con enfoque territorial y de derechos”.

En tanto, el jefe del Departamento de Ciencias de la Salud, Iván Guglielmi Pérez, presentó el Diplomado en Gestión y Calidad en Salud. “Este programa está orientado a fortalecer herramientas de gestión tanto clínica como administrativa en el sector salud, público y privado. Está dirigido a profesionales que buscan mejorar la calidad de la atención, los procesos de planificación estratégica y la mejora continua, elementos claves para el funcionamiento de unidades clínicas en la actualidad”.

Por su parte, el jefe (s) del Departamento de Ciencias Naturales y Tecnología, Marcelo Morales, valoró la recepción del público y la pertinencia temática de la oferta. “Hoy fue muy grato para nosotros presentar tres diplomados: en Sostenibilidad Alimentaria, en Productos Forestales No Madereros y en One Health, que aborda la salud integral desde una mirada interconectada. Invitamos a todas las personas interesadas en fortalecer sus conocimientos en estas áreas contingentes a sumarse a esta propuesta formativa que contribuye al desarrollo regional”.

Durante la ceremonia, se reafirmó también el compromiso institucional con la empleabilidad y el emprendimiento. Además, se anunció un sistema de beneficios para la comunidad UAysén: 30 % de descuento para titulados/as (tres cupos por diplomado) y 50 % de descuento para funcionarios/as (un cupo por diplomado).

Las postulaciones a los diplomados ya se encuentran abiertas y estarán disponibles hasta el 01 de agosto de 2025, a través del sitio web oficial: https://educacioncontinua.uaysen.cl/