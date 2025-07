Inédito avistamiento de flamencos en las cercanías de Villa O’Higgins: un tesoro natural en la Patagonia

En un hecho tan poco común como impresionante, fueron avistados cinco flamencos en el desagüe del Lago Ciervo y el delta del río Mayer, en las cercanías de Villa O’Higgins, Región de Aysén. El registro fue realizado por el guía turístico local Francisco Muñoz, de la empresa Falsa Cumbre, mientras realizaba un tour guiado en kayak por el sector.

Villa O”Higgins.- El avistamiento consistió en un grupo de cinco ejemplares, entre ellos, al parecer, un macho adulto de plumaje rosado intenso y cuatro ejemplares juveniles —o posiblemente una hembra adulta entre ellos— con plumaje gris. Según relata Francisco Muñoz, esta no es la primera vez que logra ver flamencos en la zona: “Hace tres años también vi un flamenco en el mismo sector, pero esa vez fue a la distancia y no pude registrarlo”.

Habitantes de la comuna han comentado que en ocasiones anteriores también se han observado flamencos en el sector del Lago Christie, lo que refuerza la hipótesis de una presencia ocasional de estas aves en el extremo sur de la región.

Francisco Muñoz destaca el valor de esta experiencia y el privilegio de habitar un entorno natural de estas características:

“Invito a todas las personas que habitan este lugar y también a las personas que nos visitan como turistas a que se decidan vivir la experiencia de insertarse en la naturaleza, el estar en la naturaleza te regala momentos asombrosos. En esos momentos es que uno piensa que poder acceder a una naturaleza tan prístina es un tesoro presente en nuestro territorio.”

Contexto ecológico y antecedentes

La Región de Aysén, aunque no es una zona de alta densidad para flamencos, sí forma parte del rango de distribución del flamenco chileno (Phoenicopterus chilensis). Diversos estudios y fuentes turísticas mencionan avistamientos en humedales de Balmaceda, Coyhaique y zonas de estepa o desembocaduras de ríos, como es el caso del delta del río Mayer.

Aysén también forma parte de la Red de Humedales de Importancia para los Flamencos Altoandinos, identificada por el Centro de Información de Recursos Naturales (CIREN), que incluye sectores con potencial para el avistamiento y conservación de estas aves, incluso en zonas australes y transfronterizas como el Campo Volcánico Pali Aike.

Además, en áreas protegidas como la Reserva Natural El Rincón (Parque Patagonia), se han registrado otras especies acuáticas junto a los flamencos, lo que refuerza la idea de un ecosistema propicio para su presencia.

Llamado a la conservación y observación responsable

Este registro no solo confirma la riqueza de biodiversidad del territorio, sino que invita a seguir promoviendo un turismo sostenible, consciente y respetuoso del entorno natural. El avistamiento de flamencos en esta latitud representa una oportunidad para educar, observar y conservar con responsabilidad el patrimonio natural de Villa O’Higgins.

Desde el Municipio de O’Higgins se valora profundamente esta observación, y se extiende una invitación a la comunidad a estar atentos a estos eventos, documentarlos y reportarlos a instituciones locales, contribuyendo así al conocimiento y conservación de nuestra biodiversidad.