MiPymes de Puerto Aysén fortalecen su competitividad con taller de gestión energética

Con el objetivo de entregar herramientas concretas para una gestión más eficiente del consumo energético en los emprendimientos, se realizó en Puerto Aysén el taller “Gestión Energética para MiPymes”, instancia organizada por la SEREMI de Energía de Aysén en conjunto con la SEREMI de Economía, CORFO, SERCOTEC, Ecoterráneo y gremios empresariales de la región.

Aysen.- La actividad reunió a emprendedores, empresarios y administradores de pequeñas y medianas empresas interesados en reducir sus costos operativos, aumentar su competitividad y adoptar soluciones energéticas sostenibles. El taller, realizado en las dependencias de Ecoterráneo Cowork, entregó conocimientos básicos sobre energía, herramientas prácticas para el control del consumo y orientaciones sobre financiamiento disponible para implementar mejoras.

Al respecto el Seremi de Energía Tomás Laibe señaló que “el objetivo de este taller es que las MiPymes cuenten con herramientas concretas para optimizar su consumo energético, reducir costos y acceder a financiamiento para proyectos sostenibles. Así avanzamos hacia una gestión energética inteligente, que fortalezca la competitividad local y aporte a una transición justa e inclusiva”.

Durante la jornada, Nicolás Carbone, profesional de eficiencia energética de la SEREMI de Energía, realizó un taller práctico que incluyó una introducción a conceptos claves, identificación de los principales consumos energéticos en los negocios y una herramienta para registrar, analizar y controlar el uso de la energía.

Además, se generó un espacio para la presentación de soluciones locales por parte de proveedores regionales como Manuel Matta, Carlos Díaz y Tobías Hellwig y un bloque dedicado a opciones de financiamiento, en el que representantes de CORFO, SERCOTEC y Banco Estado presentaron instrumentos de apoyo orientados a la eficiencia energética y energías renovables.

El Seremi de Economía Felipe Rojas destacó que “realizamos un exitoso taller entre la Seremi de Energía, CORFO y Sercotec, con el fin que las empresas conocieran mejores prácticas de gestión de energía, pero también instrumentos de fomento productivo en post de la sostenibilidad. Entre ellos quisiera destacar el “Crece Sostenible”, que actualmente se encuentra disponible por parte de Sercotec, los invito a revisar estos antecedentes y postular”.

Por otra parte, la empresaria Drina Montenegro destacó que “ me pareció muy interesante el tema, y me interesa de sobremanera porque estoy viendo el tema de energías alternativas para un producción de hortalizas, y me encantaría que hubiese otras instancias para profundizar los temas, yo creo que da perfectamente para un simposio o un seminario”.