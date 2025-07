Termómetro laboral: Aysén por segundo trimestre móvil consecutivo se encuentra en el primer lugar nacional de indicadores laborales

Entre los meses de marzo y mayo de 2025 la cantidad total de personas ocupadas incrementó un 3,2% respecto al mismo periodo de 2024, y cabe destacar que de manera similar el número de asalariados en el sector privado aumentó un 15,7%.

Con respecto a los indicadores laborales, la tasa de participación es de 71,7%, la tasa de ocupación de 68,6% y la tasa de desocupación es de un 4,3%

Aysen.- El Observatorio Laboral de Aysén, programa de la Subsecretaría del Trabajo y ejecutado por el Centro de Formación Técnica Estatal de la región de Aysén, ha publicado su termómetro laboral correspondiente al trimestre móvil marzo-abril-mayo 2025, donde muestra una síntesis de los indicadores laborales y económicos de coyuntura regional, donde una vez más, Aysén logra el primer lugar nacional, por segundo trimestre móvil, en sus indicadores.

Esta noticia da cuenta como existe una tendencia positiva que consolida la recuperación económica regional, lo que, sin duda es un gran aliciente para el sector público y privado, pues entre los meses de marzo y mayo de 2025 la cantidad total de personas ocupadas incrementó un 3,2% respecto al mismo periodo de 2024. Cabe destacar que de manera similar el número de asalariados en el sector privado aumentó un 15,7%.

Otro dato interesante es que durante el primer trimestre 2025, el Producto Interno Bruto (PIB) regional avanzó un 8,5%, completando 9 meses de crecimiento sostenido. El segmento de “resto de bienes”, que agrupa rubros como construcción, pesca, electricidad, entre otros, creció un 25,0%, superando en 16,4 p.p. la variación del agregado regional. Este comportamiento refuerza el aporte de la acuicultura y la construcción al dinamismo económico de la región de Aysén.

El desafío en el empleo femenino y los proyectos del gobierno

A pesar de que las cifras se han mantenido positivas en el último trimestre, se observa sobre la desocupación, principalmente en las mujeres, fue del 5,9%, cayendo 1,0 p.p. mensualmente y subiendo 1,3 p.p. en doce meses, y en hombres fue del 3,0%, con descensos de 0,6 p.p. mensual y 2,7 p.p. anual. A diferencia del periodo anterior, las mujeres en la región han aumentado en ambas variaciones.

La seremi del Trabajo y Previsión Social, Camila Covarrubias Retamal, indica que es positivo tener la menor tasa de desocupación a nivel nacional, como también la baja que ha presentado la informalidad, siendo el mayor desafío para la cartera que lidera, las mujeres y su posición en el mundo laboral.

“Nuestra Región de Aysén sigue siendo una de las que tiene menor tasa de desocupación. Tenemos un 4,3% de desocupación y disminuimos 0,9 puntos porcentuales respecto al último año y en informalidad también hemos seguido bajando 2,2 puntos porcentuales. Tenemos grandes desafíos en nuestra región, pero lo más importante es que el empleo ha estado aumentando en los asalariados formales. Por lo tanto, el empleo es un empleo de calidad”

Además, agregó que: “El mayor desafío está en las mujeres. Tenemos que seguir aportando y trabajando en esa línea porque somos quienes tenemos mayor tasa de desocupación y quienes estamos mayormente en sectores informales. Es por eso que tenemos un compromiso este año, como gobierno, como cartera, y que es trabajar en la informalidad y para eso se va a presentar un proyecto que va a unificar los subsidios laborales y por lo tanto vamos a poder mejorar la empleabilidad de las mujeres” aludió la autoridad.

Desarrollo y estabilidad para la región

Para el seremi de Economía, Fomento y Turismo, Felipe Rojas Pizarro, las cifras hablan de un próspero crecimiento regional, sobre todo los sectores que destacan pues son áreas que favorecen la creación de empleo para la población, en particular la construcción que se encuentra desarrollando actualmente una serie de proyectos de inversión pública a lo largo de la región.

“Las buenas cifras en el mercado laboral dan cuenta de tres elementos. Uno, el crecimiento notable de los últimos nueve meses en la región de Aysén. Segundo, el incremento en obra pública y tercero, el incremento de la llegada turista a la región de Aysén. Sectores que son muy importantes para la creación de empleo y con esto esperamos un 2025 muy bueno y seguimos avanzando como región para el desarrollo” indicó Felipe Rojas Pizarro.

Ahora bien, y siguiendo en construcción, la seremi de Vivienda y Urbanismo, Paulina Ruz, hace un cruce entre la población ocupada y el sector, específicamente de como el plan de emergencia habitacional índice en las sólidas cifras.

“Durante el último trimestre una de las mayores fuerzas de ocupación la generó el ámbito de la construcción con más de un 35%. Esto da cuenta que la política de plan de emergencia habitacional no solamente permite que las familias puedan acceder a viviendas dignas y de calidad, sino que también cómo podemos generar más empleo como un fuerte reactivador económico, no solamente pensando en trabajadores y trabajadoras que puedan llegar a otros lugares, sino que también a aquellos que sean oriundos de las comunas en las cuales se están ejecutando las obras”

La ocupación y sus incidencias

La tasa de ocupación nacional es de un 56,6%, sin embargo, nuestra región escapa a esa cifra con un positivo 68,6%, siendo de 61,5% en mujeres y de un 75,7% en hombres.

Si llevamos los números al mercado laboral, se observa que el grupo ocupacional con mayor incidencia fue el de las ocupaciones elementales, creciendo un 9,0%. En cuanto a sectores el comercio al por mayor y al por menor avanzó 14,8%.

Otro dato importante es la cantidad de personas en edad de trabajar que ascienden a 87.336 en total, siendo 43.597 mujeres y 43.739 hombres.

Para César Gómez Berrocal, Director del Observatorio Laboral de Aysén, es importante destacar las incidencias de la ocupación en los sectores económicos, pero por, sobre todo, relevar la recuperación anual del empleo formal.

“En términos generales podemos visualizar que la tasa de desocupación bajó en 0.2% y al mismo tiempo existe una recuperación anual de lo que es el empleo formal en 5.5% p.p, lo que está fuertemente incidido por tres sectores económicos que en este caso estamos viendo que existe un crecimiento importante en lo que es la población ocupada en el sector de la construcción, al mismo tiempo está sucediendo esto con el sector comercio y luego el sector de alojamiento y servicios de comida”

El Observatorio Laboral de Aysén, es parte de la Estrategia Nacional de Prospección Laboral, convenio entre la Subsecretaría del Trabajo y el Centro de Formación Técnica Estatal de Aysén, representada por la Seremi de Trabajo y Previsión Social. Para acceder al Termómetro Laboral del trimestre marzo- abril-mayo, el link es: https://www.subtrab.gob.cl/tl/ y dar click a región de Aysén.

Si quieres conocer más del trabajo del Observatorio Laboral Aysén, pueden revisar sus redes sociales en Instagram como @olraysen, en X como @OLRAysen y su fanpage de Facebook: Observatorio Laboral Aysén.