En prisión preventiva imputado por homicidio frustrado, porte ilegal de arma de fuego, robo y otros delitos

Este lunes fue formalizado un hombre de 26 años por los delitos de homicidio frustrado, porte ilegal de arma de fuego, disparos injustificados, robo en lugar no habitado, manejo con placa patente cambiada y maltrato de obra a funcionario de la PDI, luego de haber sido detenido el domingo, tras una persecución policial que culminó con el vehículo en el que escapaba protagonizando un accidente de tránsito en pleno centro de la ciudad.

Coyhaique.- En un punto de prensa, las autoridades se refirieron a este caso que impactó a la opinión pública durante este fin de semana.

Respecto al origen de la investigación que culminó con la captura de este imputado, el jefe de la Región Policial de Aysén, prefecto inspector Javier Valenzuela Riquelme, explicó que hace unos meses hubo varios robos a distintos servicios públicos de la región y que, recientemente, el día 20 de junio a la salida de un centro nocturno de Coyhaique, un grupo de personas es atacado con disparos por arma de fuego, por un sujeto hasta ese momento desconocido.

“Al cruzar la investigación y efectuar un análisis criminal, concuerda y coincide que el imputado, el autor de los disparos, había sido el mismo sujeto que perpetró los robos en lugar no habitado”, señaló el prefecto inspector Valenzuela.

Estos antecedentes fueron puestos en conocimiento del Ministerio Público, gestionándose la respectiva orden de detención en contra de este sujeto, la cual es otorgada el fin de semana, iniciando las pesquisas necesarias para ubicarlo.

“El equipo investigador, compuesto por la Brigada Investigadora de Robos y la Brigada de Homicidios, logra ubicar al imputado en un sector céntrico de la comuna de Coyhaique, quien, al alertar la presencia policial, se da a la fuga, huyendo por una arteria principal de la comuna y, a raíz del exceso de velocidad, pierde el control del vehículo y choca con un local comercial”, puntualizó la máxima autoridad policial.

Seguidamente, baja de su vehículo, huye a pie y es alcanzado a menos a 50 metros del lugar por efectivos de la PDI, sin antes intentar quitar dos vehículos a personas que se trasladaban por el lugar, lo cual, afortunadamente, no se concretó y pudo ser capturado prontamente por los efectivos policiales.

Cabe destacar que, “fruto de esta investigación conjunta, se logra detener a este sujeto, que era abiertamente un peligro para la sociedad coyhaiquina, y se logra incautar bastante evidencia que lo posiciona en los distintos sitios de suceso, principalmente, robo en lugar no habitado y el ataque con arma de fuego, y, además, se logran incautar especies que son resultantes de los delitos de robo en lugar no habitado, que, en definitiva, van a reforzar la hipótesis del caso”, cerró el prefecto inspector Valenzuela

Formalización

Por su parte, el fiscal regional (s) del Ministerio Público, José Moris Ferrando, precisó que “el día de hoy se controló su detención, la que fue declarada legal, y fue formalizado por una seguidilla de delitos, robo en lugar no habitado, homicidio frustrado, conducción con placa patente cambiada, porque además la camioneta que conducía tenía una placa patente que no correspondía a la misma, precisamente, para no ser rastreado y maltrato de obra contra un funcionario de la PDI, ya que también lesionó a un funcionario en el proceso de detención”.

Así, “en la formalización del día de hoy, el fiscal solicitó prisión preventiva, medida cautelar a la que el Tribunal de Garantía accedió, fijándose un plazo de investigación de 90 días”, agregó el persecutor penal.

Gracias al trabajo de la PDI, recalcó el fiscal Moris, permitieron “recuperar una serie de evidencias que están en este minuto en análisis, pero la más importante dentro de ellas es que, precisamente, se logró recuperar el revólver con el que se le habría disparado a la víctima en el centro nocturno y que es la causa por la que se generó la orden de detención que, felizmente, terminó con la detención del imputado el día de ayer”.

Contribución a la seguridad pública

Finalmente, la Seremi de Seguridad Pública, Ruth Vallejos Cuitiño, destacó el resultado de este procedimiento policial, resaltando “el profesionalismo de la Policía de Investigaciones y su aporte a nuestra seguridad”.

La autoridad de Gobierno indicó que más allá de resolver el homicidio frustrado, se resolvieron distintos casos de robos, “robos que afectaron a varios estamentos públicos, entre ellos la Municipalidad de Coyhaique, la Municipalidad de Puerto Cisnes, la Delegación Presidencial, el Conservador de Bienes Raíces y la Notaría”, aportando a la seguridad con este tipo de casos exitosos.