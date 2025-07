Gobierno Regional de Aysén aprueba por unanimidad la creación de una Corporación de Desarrollo Regional

Esta nueva figura permitirá acelerar la inversión e implementación de proyectos en conjunto con el sector privado en ámbitos productivos claves para la región como el turismo, la ganadería, la agricultura, la pesca y acuicultura y la energía.

Coyhaique.- El miércoles 9 de julio, el Gobierno Regional y los miembros de su Consejo aprobaron por unanimidad la creación de la Corporación de Desarrollo Regional de Aysén.

La corporación permitirá facilitar la colaboración entre el sector público y privado para impulsar proyectos, de manera más ágil y eficiente, orientados a promover la reactivación económica de la región, promoviendo el dinamismo de sectores como el turismo, la ganadería, la agricultura, la pesca y acuicultura y la energía.

El gobernador regional de Aysén, Marcelo Santana Vargas, enfatizó que esta es una de las iniciativas clave del eje pro crecimiento de su plan estratégico: “Nosotros como región tenemos que dar un salto cuantitativo en materia de desarrollo turístico de la región, por lo tanto, el turismo será una de las líneas que vamos a trabajar. Tenemos un inmenso mar que genera alimentos para Chile y para el mundo y queremos que, desde la corporación se pueda insumar con estudios, con tecnología, que permita el desarrollo de la actividad no solo asociada a la economía marítima, sino que también al desarrollo de localidades del litoral de Aysén”.

Asimismo, el gobernador regional destacó que este acuerdo se logró luego de tres intentos en los últimos 15 años. La propuesta de esta administración, que se discutió durante cerca de cuatro meses por el Consejo Regional, recoge algunos aspectos de esas iniciativas previas, con foco en las actividades productivas de Aysén: “Creemos que nuestra región necesita incentivos especiales para su desarrollo…Hoy día es una propuesta refundida con la participación activa del Consejo Regional que recoge distintas miradas”, agregó.

El presidente de la Comisión de Fomento Productivo, el consejero Eligio Montecinos, destacó que la corporación permitirá al Gobierno Regional mayor independencia en la utilización de los recursos: “Ya no vamos a depender de terceros, no vamos a depender del MOP ni de ningún otro ministerio. Vamos a depender de nuestra propia casa. Aquí van a estar los profesionales y se les va a poder impartir claros acuerdos…Usted en dos años me tiene este diseño y vamos a empezar a ejecutar ese camino”.

En tanto que el consejero regional Benjamin Infante enfatizó que se dio un gran paso: “Todas las regiones de nuestro país el día de hoy, salvo Aysén, cuentan con esta herramienta. Una Corporación de Desarrollo Regional, dado que es una herramienta que permite ahorrar recursos, permite emprender iniciativas económicas por parte de los

gobiernos regionales y, en tercer lugar, normar a partir de instrumentos propios la distribución de esos recursos. Con esta aprobación el gobierno regional saca a Aysén de esa excepción”.

La consejera Andrea Ponce se refirió a los aspectos incluidos en materia de transparencia y buen uso de los recursos: “Trabajamos en mecanismos de control. Trabajamos en cómo cuidar esta corporación desde el punto de vista de la probidad que es muy relevante. Ningún peso de esta corporación ni del Gobierno Regional nos pertenece a ninguno de nosotros. Es para ser usado en la Región de Aysén. Es para el beneficio de los vecinos y vecinas”.

La consejera Marisol Martínez manifestó su satisfacción con el acuerdo unánime que logró el Consejo Regional: “Es una corporación de desarrollo productivo, pero también lo es social, cultural y deportivo. Es importante porque todos esos elementos que también estaban en la propuesta anterior están ahora. También se ha pedido asegurar la transversalidad de la participación en este proceso en todas sus materias y, por cierto, la importancia de la transparencia en todos sus procesos y la representación regional en cada uno de los espacios.