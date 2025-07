Expresan preocupación por observaciones a transbordador La Tehuelche que afectan su seguridad

Para fin de mes se postergó mantención programada, durante la cual se revisarán los aspectos que la autoridad marítima ha señalado como fundamentales en las áreas de profesionales, navegación, telecomunicaciones y en el área de máquinas.

Chile Chico.- Un llamado de atención sobre una serie de observaciones al transbordador La Tehuelche que pondrían en riesgo su seguridad de navegación ha realizado durante los últimos días la consejera regional de la provincia General Carrera Paulina Hernández. La representante CORE recibió recientemente de parte de la autoridad marítima un informe que da cuenta de una serie de temas pendientes en las áreas de profesionales, navegación, telecomunicaciones y en el área de máquinas.

“Me parece una situación gravísima, manteniendo muchos años de observaciones sin responder y que a la fecha hoy día se haya ocultado esto a la ciudadanía” indicó al respecto. Esta situación se condice con que “los tiempos de navegación de un tiempo a esta parte no son los que corresponden, la embarcación en reiteradas ocasiones ha tenido que paralizar su trayecto, generando incertidumbre, temor, desconfianza también en la comunidad”.

Como ejemplo mencionó que hay problemas en los “tableros eléctricos, baliza de alarma de incendio, algo que me llama profundamente la atención ya que hace unas semanas atrás también se desarrolló una actividad de simulacro de incendio al interior de la nave”. No tiene claro cómo se puedo realizar ya que la luz de la alarma no está operativa.

En opinión de la consejera regional, es importante que las autoridades responsables mantengan informada a la comunidad sobre esta situación, ya que no sólo involucra tiempos de discontinuidad del servicio sino, más grave aún, la seguridad de las personas.

Hasta principios de julio la empresa responsable de la operación era Transal, momento a partir del cual asumió este servicio Naviera Austral.

Recientemente se informó que la mantención programada se ha reagendado para fines de julio, debido a que no se pudo cerrar contrato con la empresa responsable de dichas operaciones.