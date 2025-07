Diputados de Aysén solicitan al ministro de Vivienda agilizar solución habitacional a comités afectados

Los parlamentarios solicitaron al ministro Carlos Montes acelerar la habilitación de un nuevo terreno tras la inhabilitación de la Chacra Weber en Puerto Aysén.

Valparaíso.- Los diputados de la Región de Aysén, Marcia Raphael, René Alinco y Miguel Ángel Calisto, sostuvieron una reunión con el ministro de Vivienda, Carlos Montes, para abordar la compleja situación que afecta a más de 230 familias de Puerto Aysén, cuyos proyectos habitacionales se vieron estancados tras la calificación como humedal de los terrenos en la Chacra Weber. Los parlamentarios solicitaron una respuesta rápida y una solución integral para reubicar a los comités habitacionales afectados.

“Nos reunimos con el ministro, junto a los dos parlamentarios, para plantear el problema que hoy día se ven enfrentados los comités habitacionales de Puerto Aysén, que estaban todos instalados en la Chacra Weber. La verdad es que es lamentable, que después de cinco años, con terreno con estudio de suelo, con carta compromiso de compra por parte del Serviu, un proyecto listo para ser presentado; se les informa que el terreno no es viable por ser humedales. Problema que le planteamos al ministro, pero además queremos la solución para aquellos comités que están ahí, y que hoy día el Serviu tiene un terreno listo, con estudios de suelo, apto para construir casas. Nosotros lo que le estamos solicitando es que le dé celeridad, para que estos comités puedan ser traspasados a ese terreno. El ministro nos acogió la solicitud pero vamos a ver cuál es su respuesta, esperamos que la próxima semana tengamos una respuesta favorable”, afirmó la diputada Marcia Raphael.

Por su parte, el diputado René Alinco expresó su inquietud tras la reunión, donde esperaban mayor claridad. “Acabamos de terminar una reunión con el señor ministro de Vivienda don Carlos Montes y su equipo. La verdad es que no nos llevamos ninguna respuesta concreta referente a la Chacra Weber de Puerto Aysén. Se le plantearon diferentes propuestas, algunas solicitudes, algunas proposiciones de parte de los parlamentarios y absolutamente no hay tiempo, hora, ni lugar. Entonces nos vamos, yo al menos me voy preocupado porque yo esperaba que nos dieran una respuesta clara, con fecha y hora, solución para esta gente que está esperando más de cinco años. Esperamos realmente que el señor ministro tome cartas en el asunto y solución y dé las instrucciones, porque yo creo que más que ineficacia de él, hay una inoperancia de parte de las autoridades de vivienda de la región de Aysén”.

El diputado Miguel Ángel Calisto, en tanto, recalcó la necesidad de una respuesta integral. “Sostuvimos una importante reunión con el señor ministro de Vivienda para abordar algunos problemas que hay con los varios proyectos habitacionales en la región de Aysén. Uno de ellos tiene que ver con la Chacra Weber en Puerto Aysén. Hay dos paños, dos entidades patrocinantes que estuvieron trabajando con familias y que lamentablemente la declaratoria de un terreno como humedal generó que estas familias retrocedan prácticamente y tengan cinco años perdidos. Unas familias son 134 familias que son 4 comités y 97 familias de los comités Paso a Pasito 1, Paso a Pasito 2 y Todos por un Sueño sin Discriminación. Nosotros creemos que hay que buscar una solución integral para estas familias que han perdido cinco años de historia, cinco años de esfuerzo, y eso le transmitimos al ministro. Hoy día existe la disponibilidad de un terreno de 3,5 hectáreas del Minvu donde quieren seleccionar a las familias. A nosotros nos parece que eso no es justo. Se tiene que buscar una solución integral para todas las familias, tanto de las dos entidades patrocinantes, que en total son cerca de 234 familias”, concluyó.