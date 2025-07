SAG Aysén informa que no se han detectado equinos positivos a Anemia Infecciosa Equina en la región

El Servicio Agrícola y Ganadero de Aysén informa que hasta el momento no se ha presentado ningún caso positivo de anemia infecciosa equina (AIE) en animales de la región. Esta enfermedad viral, que aqueja exclusivamente a caballos, yeguas, burros y mulas, y no afecta a los seres humanos ni a otras especies animales, ha sido detectada en las regiones Metropolitana, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

Aysen.- Si bien la región de Aysén fue incluida en la declaración nacional de emergencia zoosanitaria por Anemia Infecciosa Equina (AIE) que transparentó el Servicio Agrícola y Ganadero del Ministerio de Agricultura en (mes) pasado, el Servicio regional declaró que a la fecha no han detectado denuncias de equinos infectados en la zona. La inclusión de Aysén a esta declaración responde a antecedentes epidemiológicos relacionados con el movimiento de animales desde y hacia regiones afectadas con casos de AIE, lo que implica un riesgo potencial que está siendo abordado de forma activa y técnica por el servicio. Así lo detalló su director regional, Julio Cerda Cordero, ante esta medida preventiva que no implica la presencia de casos confirmados, sino una acción anticipatoria para evitar la propagación del virus.

En respuesta a los lineamientos de la seremi de Agricultura, el Servicio se mantiene permanentemente en terreno junto a los usuarios y eso también ha permitido dar cuenta de la ausencia de casos de anemia equina en la región. Hoy volvemos a detallar la importancia en salvaguardar la salud de sus animales tomando en consideración las correctas medidas de prevención” aclaró el director.

Por su parte, el encargado regional de protección pecuaria, Nicolás Valdivieso Cariola, señaló que “el servicio mantiene un despliegue operativo a nivel regional con énfasis en vigilancia activa e identificación con microchip de los equinos. Además, se está realizando un levantamiento de información epidemiológica y de caracterización de los diferentes rubros ecuestres con el objetivo de considerar las diversas dinámicas de manejo y movimiento de equinos en la región. Con el fin de ajustar las acciones de control y vigilancia en función del riesgo, sin generar alarmas ni afectar innecesariamente las actividades productivas y culturales locales”.

De esta manera, el SAG recuerda a propietarios y propietarias tomar las siguientes medidas:

• Evitar completamente el re utilizar uso compartido de jeringas, agujas y otros elementos con contacto sanguíneo entre distintos animales. Esta práctica representa uno de los principales factores de riesgo en la transmisión del virus en el actual brote en Chile.

• Desinfectar frenos, bocados, herramientas de herraje, endoscopios y cualquier implemento antes de su uso con otro animal.

• Mantener la trazabilidad de sus ejemplares mediante el uso del Formulario de Movimiento Animal (FMA).

• Denunciar todo ingreso ilegal de animales por pasos fronterizos no habilitados, ya que el comercio informal o clandestino representa un riesgo sanitario significativo.

Finalmente, el director regional reiteró la disposición del servicio a colaborar en instancias de coordinación que promueve SAG con municipios y organizaciones ecuestres, además de recordar la importancia de que usuarias y usuarios siempre denuncien a tiempo las anomalías en sus equinos, y por los canales oficiales. La vigilancia activa, el control de movimientos, las medidas de bioseguridad y la coordinación con los actores del sector permiten contener y manejar el riesgo de forma eficaz, incluso en escenarios complejos.

“Trabajamos de manera activa y constante con nuestros usuarios y el Agro para asegurar un trabajo técnico y transparente que permita enfrentar esta y otras amenazas sanitarias de forma colaborativa y eficaz”