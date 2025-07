Casi 2000 personas de 18 y 65 años recibirán el Pase Cultural del Ministerio de las Culturas en Aysén

En pleno centro de Puerto Aysén, la Librería Puerto Libre fue el escenario del lanzamiento del Pase Cultural en nuestra región. Se trata de una medida inédita y sin precedentes, que busca reducir las barreras económicas para adquirir bienes y servicios culturales.

Aysen.- Su implementación considera una inversión histórica de $15.630 millones y marca un hito en el compromiso del Estado con el acceso equitativo a la cultura. En la Región de Aysén el beneficio lo recibirán 959 jóvenes que cumplieron o cumplirán 18 años durante el 2025 y 988 personas mayores que este 2025 llegarán a los 65 años de edad.

El seremi de Culturas Aysén, Felipe Quiroz, explicó los pormenores para optar al Pase Cultural: “Este es un beneficio dirigido a personas que cumplen 18 años y forman parte del 40% más vulnerable según el Registro Social de Hogares, así como a quienes cumplen 65 años y son beneficiarios de la Pensión Garantizada Universal. Como Gobierno, nuestro compromiso es garantizar el derecho a la cultura mediante esta herramienta concreta, pensada para fortalecer el acceso directo de estos dos públicos prioritarios”.

Para solicitar el Pase Cultural, las personas que cumplan el requisito de tener 18 y 65 años durante 2025 deberán activarlo desde hoy, hasta el 31 de diciembre de 2025, según su mes de cumpleaños. El beneficio va a funcionar a través del Bolsillo Familiar Electrónico incorporado a la CuentaRUT de los beneficiarios.

Cecilia Pino, directora de la Librería Puerto Libre se mostró emocionada con este lanzamiento: “Estoy supercontenta con este nuevo proyecto porque nos da la oportunidad de entender que la cultura se puede consumir, que se puede consumir como un bien, que se puede consumir como un servicio, quizás a veces en esta región o en estas ciudades estamos un poquito acostumbrados a que si no es gratis no voy, pero esto es bueno porque pueden llegar obras de teatro, conciertos, etc., que cuesten un poquito más la entrada y que así la van a poder pagar y así nos acostumbramos a que el trabajo cultural también puede ser remunerado. Me encanta”.

Para la seremi de Desarrollo Social Aysén, Karina Acevedo, “este beneficio es una oportunidad de poder acercar todo lo que tenga que ver con cultura a nuestros jóvenes y nuestras personas mayores. Es un momento que hemos estado buscando hace mucho tiempo, que nos instruyó el presidente, pero que hemos estado abordando en forma transversal con los diferentes ministerios para poder llegar a este punto concreto de poder entregar 50.000 pesos. Invitamos a que no pierdan esta oportunidad, entren en la Ventanilla Única Social (ventanillaunicasocial.cl)y puedan ver si cumple con los requisitos para ser beneficiario, y sobre todo, activarlo”.

El escritor Claudio-Max Rosso vive en la Región de Aysen desde 1964 y participó en el lanzamiento: ”Lo encuentro maravilloso porque es difícil poder propiciar las artes y las culturas porque siempre tienen un costo y no todos están con la posibilidad de financiar el costo que tienen. Hay gente que sí quiere leer”.

La estudiante Pía Paredes cumplió 18 años este 2025: “Esto es demasiado necesario sobre todo para nuestra comunidad que se nota que algunas personas les hace falta, por ejemplo, nosotros que no teníamos idea que esto iba a pasar, fue una sorpresa muy grata para nosotras como estudiantes y de verdad estoy muy agradecida por tenernos en consideración y enriquecer la cultura local. La verdad es que lo voy a gastar en libros porque son bastante costosos y con este beneficio quiero ayudarme a apoyar mi PAES y cosas así”.

Luz Merino, estudiante, dijo que “sinceramente es algo que me abre completamente mi mentalidad porque como escuchamos nunca es tarde para poder crecer y tanto en el tema cultural, viendo el tema de los libros, nos ayuda más a abrir nuestra mentalidad para seguir creciendo tanto como personas y seguir expresándonos. Apreciar un poco más el trabajo de otras personas que lo hacen con tanto cariño y tanto esfuerzo, que más que ventas, es poder expresar y querer demostrar todo lo que por tantos años ellos quisieron dar a conocer. Que llegue esto a la región es algo que me llena de mucho orgullo, porque soy una de las que voy a tener este beneficio. Es Genial”.

La implementación del Pase Cultural está a cargo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y se construye gracias a una articulación clave con instituciones de la administración del Estado, tales como el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, el Instituto de Previsión Social (IPS), el Instituto Nacional de la Juventud (INJUV) y Banco Estado.

El Pase Cultural busca incentivar el acceso a bienes y servicios culturales, artísticos y patrimoniales, facilitando y simplificando el acercamiento de 312.600 potenciales beneficiarios y beneficiarias a una amplia variedad de actividades.

Para garantizar una implementación efectiva y con enfoque territorial, el programa busca articularse con estas instituciones colaboradoras con el propósito de establecer una coordinación estratégica para difundir y promover la activación de este beneficio. Esta articulación interinstitucional tendrá como objetivo facilitar el acceso de las y los beneficiarios a la oferta cultural del país, mediante la implementación de acciones orientadas a la difusión, vinculación territorial y fortalecimiento de redes con espacios culturales.

Toda la información sobre su activación está disponible a través de la plataforma www.chilecultura.gob.cl y en www.pasecultural.cl