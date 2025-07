Fiscalía obtiene condena para imputado que intentó sobornar a Carabineros en Puerto Chacabuco

Tras ser detenido, el sujeto dijo a los funcionarios policiales que les podía “hacer llegar plata”, agregando que “todo es conversable”.

Aysen.- Tras una acusación del Ministerio Púbico, un imputado de 28 años fue condenado a tres años y un día de presidio menor en su grado máximo y otros siete años y un día de inhabilitación absoluta temporal para cargos y oficios públicos, por su responsabilidad en calidad de autor de un delito de cohecho activo o soborno en grado de consumado, cometido el día 13 de octubre de 2023 en Puerto Chacabuco, comuna de Aysén. Al juicio oral concurrió el Fiscal Adjunto (s), Matías Manzano.

Al no cumplir los requisitos, el sentenciado deberá cumplir la pena de forma efectiva, sirviéndole de abono el tiempo en que ha permanecido bajo otras medidas cautelares.

ACUSACIÓN

De acuerdo a la acusación de la Fiscalía, el 13 de octubre de 2023 alrededor de las 22:05 horas, el imputado conducía un vehículo en compañía de dos personas no identificadas hasta el momento, por la Ruta CH 240 Aysén-Puerto Chacabuco y al llegar al kilómetro 10, se percata que personal de Carabineros estaba efectuando controles vehiculares.

Allí, un funcionario de Carabineros le efectúa señas al imputado para que detenga el móvil, sin embargo, hace caso omiso a lo solicitado por el funcionario policial y acelera el vehículo. Lo anterior, es advertido por el Carabinero quien se mueve rápidamente hacia la pista contraria de la ruta.

Luego, el imputado junto a los sujetos no identificados, continuaron su huida por diversas calles de Puerto Chacabuco, llegando hasta calle Apolo 11 con la intersección de calle Uno, donde el sujeto pierde el control del móvil, quedando sobre la acera, momento en que las personas no identificadas huyen del lugar.

Mientras el imputado era trasladado en el calabozo del carro policial hacia el hospital de Puerto Aysén, en calidad de detenido, dijo a los funcionarios policiales que les podía “hacer llegar plata, les puedo hacer llegar lucas, no me la hagan difícil, puedo pedir que les hagan llegar lucas”, agregando el mismo sujeto que “todo es conversable”. De esta forma ofreció beneficios económicos con el objeto de que los funcionarios policiales omitieran ejercer actos propios de su cargo.

En el juicio oral efectuado durante el mes de julio, declararon los propios funcionarios policiales, quienes se mantuvieron apegados a la normativa institucional.

En este caso, se solicitaron diligencias investigativas a la SIP de Carabineros de la Segunda Comisaría y la sentencia fue dictada por los jueces Mónica Coloma Pulgar, Fernando Acuña Gutiérrez y Patricio Zúñiga Valenzuela.