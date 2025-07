Vecinos de Rio Tranquilo solicitan mejorar los caminos y rutas del sector

Envían documento por el permanente problema del mal estado de caminos y salidas de rio que dificultan el tránsito por las rutas que llegan a Puerto Rio Tranquilo.

Rio Tranquilo.- Vecinos y vecinas de la localidad de Puerto Rio Tranquilo, están cansados de tener que transitan por rutas que están en malas condiciones, algunas con falta de mantención y otras que a pesar de la mantención siguen en mal estado.

Aseguran que han tenido algunas reuniones con autoridades, pero lamentablemente “se tiran la pelota” unos a otros y los problemas persisten, sin tener una solución en bien de la comunidad y de los turistas que esta próximos a llegar al territorio.

Guido Jaramillo, presidente de la junta de vecinos, dijo que recientemente volvieron a enviar un documento a las autoridades, recordando que a mediados de este también sostuvieron una reunión donde plantearon sus principales inquietudes como comunidad.

“El día jueves 17 de julio, nosotros acá en Río Tranquilo citamos una reunión de pre emergencia por el frente de mal tiempo que estábamos viviendo. Citamos a la delegación provincial, la Municipalidad de Río Ibáñez, la Dirección de Obras Hidráulicas, Senapred y la comunidad organizada. Donde hicimos ver las diferentes problemáticas que tenemos que estábamos viviendo ese día con el desborde del río Tranquilo que sale desde el lago Tranquilo hasta el mismo río Tranquilo donde prácticamente casi 5 km quedaron bajo el agua. Esto ocasionó el corte de la ruta, la anegación de los puentes que tienen de ingreso los vecinos y amenazando seriamente algunas casas también con inundaciones, quedaron muy cerca”.

Las salidas de rio y anegamientos, se deben a la falta de limpieza y mantención del mismo afluente, asegura Jaramillo. “Entonces, esto es producto de que el río Tranquilo hace más de 10 años que no se le cortan los palos, en este caso el mimbre que ha nacido, los árboles que están naciendo dentro del río y esto ocasiona que el río no tenga desagüe y prácticamente con esta lluvia que tuvimos, prácticamente se anegó y se desbordó, se desbordó por el camino haciendo imposible el tránsito de los vecinos casi por tres, cuatro días. Entonces, esto es lo que nosotros le pedimos en esta reunión a todos los entes responsables para que se preocupen y puedan efectuar un proyecto para hacer una canalización y cortar todos los árboles que tiene el río para evitar posibles anegaciones a futuro, porque esto está empezando la lluvia, vienen las lluvias que son generalmente en septiembre, noviembre y esto no queremos que ocurra”.

En las rutas de ripio que llegan a Tranquilo, se pide también a las autoridades que consideren recursos para recargar el camino con material, ya que, hay sectores con pequeños socavones y en algunas áreas es muy peligroso por la falta de compactación de camino y la falta de ripio o material que mejore la ruta.

El presidente de la junta de vecinos de Puerto Rio Tranquilo, Guido Jaramillo, comentó que a razón de todos los problemas antes descritos y otros que han evidenciado en el transcurso de los días, es que, enviaron un nuevo documento a las autoridades.

“Enviamos una carta a la Seremi de Obras Públicas, al director de vialidad y a todos los entes que tienen que ver, para que de una vez por todas se pongan de acuerdo porque se tiran la pelota unos a otros. Uno dice que no le corresponde, entonces quisiéramos que de una vez por todas se pongan de acuerdo y trabajen por la comunidad y realmente puedan mantener este camino que está muy mal estado. Entonces, eso es lo que nosotros hemos estado pidiendo en reiteradas ocasiones, no es solamente ahora y ahora lo hemos hecho por escrito. Así que ojalá que tengamos buenos resultados porque al final de cuenta, la gente que vive acá merece vivir en mejores condiciones y sobre todo la seguridad vial es muy importante”.