Gobierno Regional de Aysén sella histórico convenio de inversión con Ministerio de Salud

En el marco de este convenio, que comprende más de 195 mil millones de pesos, se concretarán proyectos estratégicos para la Región de Aysén durante los próximos cinco años.

Coyhaique.- En el marco de la sesión ordinaria del Consejo Regional, este miércoles 30 de julio se aprobó el convenio histórico de programación entre el Gobierno Regional de Aysén y el Ministerio de Salud.

El convenio de programación, que se ejecutará a cinco años, incluye iniciativas para modernizar y fortalecer la red asistencial de la Región de Aysén, con el objetivo de mejorar la calidad de la atención primaria de salud y ampliar la cobertura en las distintas localidades, especialmente las que tienen mayores dificultades de conectividad.

“Este es un convenio histórico para la región. Más de 195 mil millones de pesos que contempla, no solo el mejoramiento de la infraestructura, no solo la adquisición de equipamiento, sino que también incorpora programas que van a satisfacer distintas necesidades y demandas que en materia de salud nos han planteado las distintas comunidades. Hemos estado en reuniones en Villa O’Higgins, hemos estado en el Hospital de Puerto Aysén, hemos estado en la comuna de Lago Verde y, por supuesto, acá en la capital regional y en otras comunas, sosteniendo reuniones con distintos grupos que nos han manifestado las necesidades, las urgencias y gran parte de esos sueños y anhelos están contemplados en este convenio de programación”

El convenio estipula un aporte de 61 mil millones de pesos por parte del Gobierno Regional de Aysén y un financiamiento sectorial de 134 mil millones de pesos. El director del Servicio de Salud de Aysén, Juan Pablo Bravo, enfatizó que este convenio abarca diversos proyectos: “Es el inicio, también, del trabajo que se viene realizando. Hay proyectos que se están ejecutando en este convenio, hay otros proyectos que se están por ejecutar. Son más de 59 proyectos. Es una transformación completa de la red asistencial. Así que tengan la confianza de que éste convenio se trabajó con un equipo técnico de parte del Servicio de Salud, y que se trabajó con toda la seriedad para dar el siguiente salto en la atención de salud en cada una de las comunas de nuestra región”.

Ximena Novoa, vicepresidenta de la Comisión de Desarrollo, Social, Cultural y Deportivo del Consejo Regional, celebró el hito destacando que se cubrirán muchas de las demandas de los ayseninos: “Es un día histórico en salud para la región, porque hay muchas necesidades. Quiero empezar por agradecer al gobernador regional su compromiso con la gente, con la salud. Si no hay salud no tenemos nada, y es una necesidad que se ve cuando estás en terreno y están refiriéndose de que no tenemos ambulancias, tenemos postas de mala calidad, miles de necesidades y hoy día comienza una etapa nueva”.