Carabineros de Cochrane detuvo a dos adolescentes y aclaró robo a local comercial

Diligencias desarrolladas por la SIP y personal territorial permitió ubicar y detener a dos personas por su posible participación en este hecho, logrando igualmente recuperar especies asociadas al ilícito. Carabineros investiga otros delitos conexos ocurridos días anteriores, en tanto que los antecedentes fueron remitidos a la Fiscalía.

Cochrane.- La oportuna denuncia al nivel de emergencias 133 motivó rápida respuesta por parte de Carabineros de la 4ta Comisaría de Cochrane (F), permitió detener a dos adolescentes por su posible participación en el delito de robo en lugar habitado a local comercial, logrando igualmente recuperar las especies sustraídas.

Según indicó el Subcomisario de los Servicios de la 4ta Comisaría de Cochrane (F), Teniente Humberto Echeverría Bolbarán, Carabineros fue alertado sobre la ocurrencia de un delito de robo que se estaba registrando en un local comercial de esta ciudad.

“Carabineros llegó al lugar, logrando determinar que dos sujetos habían ingresado por una vía no destinada para este efecto -precisamente a través de una ventana- donde una vez al interior sustraen un monto de dinero, situación que fue advertida por el propio dueño”, indicó.

Frente a lo anterior, el personal policial se abocó al desarrollo de diversas diligencias y patrullajes orientados a recabar los antecedentes que permitan dar con el paradero de los sujetos.

“Personal de la Unidad conforma diferentes patrullas, integradas por personal territorial y de la Sección de Investigación Policial (SIP), donde a través de diversos trabajos investigativos y técnicas operativas, se logra la ubicación y detención de dos adolescentes de 16 años y de nacionalidad chilena”, añadió el Oficial.

Paralelamente, personal de la SIP de esta Unidad se encuentra desarrollando investigación por diversos delitos conexos ocurridos durante días anteriores.

Los antecedentes fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía, en tanto que ambos imputados fueron derivados al Juzgado de Garantía para la audiencia de formalización, en tanto que las especies serán restituidas a su propietario.