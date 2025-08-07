Principales actores de la industria acuícola de la Macrozona Austral se reunirán en Puerto Aysén

Representantes del sector público y privado trabajarán en los lineamientos para el desarrollo sostenible de la industria acuícola en la Región de Aysén, Los Lagos y Magallanes este jueves 7 de agosto.

Coyhaique.- Este jueves 7 de agosto se realizará en Puerto Aysén el tercer encuentro del Plan Salmón, iniciativa impulsada por los gobernadores de la Región de Los Lagos, Aysén y Magallanes, y los alcaldes de Puerto Montt y Punta Arenas.

El Plan Salmón es una iniciativa público privada que busca proyectar el crecimiento sostenible de la industria acuícola en la macrozona austral del país de aquí al 2050, abordando aspectos económicos, sociales y medio ambientales.

En el encuentro de Puerto Aysén, el tercero desde su creación, se discutirá y entregará el resultado de una de las cuatro líneas de trabajo. Se trata del primer documento y contiene una propuesta sobre las certezas jurídicas y normativas necesarias para el desarrollo sostenible del sector acuícola de la Macrozona Austral.

Paralelamente, se continuará trabajando en las otras tres líneas: “Profesionalización, inclusión y bienestar laboral”; “Crecimiento productivo y fortalecimiento de proveedores como motor de desarrollo local” y “Sostenibilidad social, ambiental y económica como base del crecimiento”, cuyos resultados se presentarán progresivamente en los siguientes encuentros del Plan Salmón que se realizarán en otras localidades de la Macrozona Austral.

Este y los futuros documentos se consolidarán como un insumo para la toma de decisiones en el sector.

De esta manera, se busca mejorar la competitividad de la industria en la macrozona austral, potenciar la presencia de pymes locales relacionadas al sector y trabajar en la permisología, de manera que no sea un impedimento para el desarrollo de la acuicultura tanto en Aysén como las otras regiones del extremo sur del país.

Estarán presentes en esta oportunidad, el gobernador regional de Aysén, Marcelo Santana Vargas; el alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt Galilea; y el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich Jiménez. Además, estarán presentes el alcalde de Aysén, Luis Martínez; el alcalde de Cisnes, Francisco Roncagliolo; el alcalde de Calbuco, Marco Silva; el alcalde de Chonchi, Fernando Oyarzún, entre otras autoridades regionales y representantes de la industria acuícola y sindicatos.