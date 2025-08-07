Más de 160 participantes darán vida a la 4ª versión del ascenso al Cordón Esmeralda en Cochrane

Este sábado 9 de agosto se desarrollará en Cochrane una nueva edición del Ascenso Invernal al Cordón Esmeralda, una de las actividades deportivas más esperadas del calendario invernal en la región. Con más de 160 personas inscritas, esta cuarta versión de la competencia sigue posicionando a la comuna como un destino activo durante todo el año.

Cochrane.- Organizada por la Municipalidad de Cochrane y el Club de Montaña, la actividad cuenta con el apoyo de Dragón de la Patagonia, Edelaysen, AndesMeals y Supermercado local Rojita. Se desarrollará en un circuito de ascenso único, que contempla dos modalidades competitivas: esquí randoneé y raquetas de nieve, en categorías damas y varones mayores de 18 años, junto con una categoría recreativa que ha tenido una importante convocatoria en esta versión.

La jornada comenzará el viernes 8 de agosto con la acreditación de los participantes en el Mercado Municipal, donde también se realizará la charla técnica. El sábado 9, a partir de las 9:00 horas, se dará la partida oficial desde el predio de don Jorge Romero, luego de un traslado desde la Plaza de armas de Cochrane.

El alcalde de la comuna de Cochrane, Patricio Ulloa Georgia valoró el crecimiento de esta iniciativa señalando que “cada año esta actividad va tomando más fuerza. Cochrane se está posicionando como un lugar ideal para quienes disfrutan de la montaña. El Cordón Esmeralda está solo a 15 kilómetros de la ciudad, lo que facilita la participación. Este 2025 ya superamos los 160 inscritos, lo que refleja el interés creciente por este tipo de experiencias”.

Desde el Club de Montaña de Cochrane, Guillermo Órdenes Molina explicó que los equipos técnicos se trasladarán desde el viernes a la zona de cumbre para realizar las marcaciones y esperar a los competidores. Añadió que “es fundamental disfrutar con responsabilidad, trayendo los elementos técnicos como esquís o raquetas, además de ropa adecuada, alimentación e hidratación. Vamos a estar en la cumbre por un tiempo, por lo tanto es importante venir preparados”.

El encargado municipal de turismo, Javier Muñoz Maldonado, destacó que la actividad comenzó como una competencia técnica, pero ha evolucionado hacia un formato más inclusivo. “Hoy, el 80% de los inscritos participa en la modalidad recreativa, lo que demuestra que la montaña puede disfrutarse desde distintos enfoques, en un entorno seguro y bien organizado”, comentó.

Desde el sector privado, la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Cochrane, María Francisca Zúñiga Urzúa, valoró la importancia de este tipo de instancias para el comercio y el turismo local. “Gracias a nuestra calendarización de actividades en la comuna, podemos planificarnos con tiempo, organizarnos y brindar una experiencia de calidad a quienes nos visitan. Invitamos a comerciantes, alojamientos, restaurantes y operadores turísticos a sumarse a este esfuerzo colectivo. Este tipo de actividades refuerzan el posicionamiento de Cochrane como un destino activo todo el año”, señaló.

Una vez finalizado el ascenso, se desarrollará la ceremonia de premiación en el Parque Costumbrista, donde se realizará la entrega de medallas y trofeos a los tres primeros lugares de cada categoría en competencia. Además, se hará entrega de la polera oficial del evento y un buff a los participantes, junto con la realización de un sorteo de premios entre todos quienes hayan sido parte de la jornada. También se contará con la presentación del Ballet Folklórico local, en un cierre pensado como un espacio familiar y comunitario.

De esta manera Cochrane continúa fortaleciendo su propuesta turística y deportiva, apostando por eventos que conectan con el entorno, movilizan a la comunidad y proyectan el territorio más allá de sus fronteras, siendo un destino activo todo el año.