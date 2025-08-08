Fiscalía formalizó a imputado por robo con intimidación en Puerto Aysén

La Fiscalía Local de Puerto Aysén formalizó a un imputado de 29 años como autor del delito de robo con intimidación, el cual afectó recientemente a un local comercial de calle Sargento Aldea, sector céntrico de la ciudad. El sujeto fue detenido por Carabineros de la Segunda Comisaría a través de la Sección de Investigación Policial (SIP), quienes lograron recuperar parte de las especies sustraídas.

Puerto Aysen.- Según explicó la abogada asistente de la Fiscalía, Tamara Acevedo, “se controló la detención y se formalizó a un individuo por hechos que corresponderían a un delito de robo con intimidación. El hecho ocurrió el día 2 de agosto en un local comercial céntrico de la ciudad de Puerto Aysén, en el cual el individuo ingresó haciendo uso de un arma blanca e intimidó a la dependiente de mostrador del lugar. La víctima salió y solicitó ayuda del lugar, mientras el individuo aprovechó de sustraer diversas especies.

La abogada Tamara Acevedo agregó que “el Ministerio Público solicitó al Tribunal de Garantía de Puerto Aysén la autorización para la entrada y registro respecto del domicilio determinado como del sospechoso y posteriormente solicitó una orden de detención, la cual fue acogida por la magistrada de turno. Con dichos antecedentes se logró la detención de este individuo”.

Adicionalmente, el Ministerio Público formalizó una investigación “por esos hechos antes señalados y además el Ministerio Público solicitó se decrete la prisión preventiva como medida cautelar, la cual fue acogida por el Tribunal de Garantía de Puerto Aysén, con un plazo de investigación de 25 días”, finalizó Tamara Acevedo.