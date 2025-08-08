Chile Chico: Investigación conjunta permite detención de imputado por microtráfico de drogas

Se fijó un plazo de investigación de 100 días. Autoridades llamaron a utilizar el fono Denuncia Seguro: *4242

Chile Chico.- Un imputado adulto fue detenido por Carabineros del OS-7 en Chile Chico, en el marco de una investigación conjunta con la Unidad de Drogas de la Fiscalía Regional de Aysén. Así lo dieron a conocer este jueves diversas autoridades del ámbito público y penal, en el exterior de la Fiscalía Regional de Aysén.

La Fiscal Adjunta, María Inés Núñez, explicó que “en forma permanente estamos en las diferentes localidades acogiendo denuncias y efectuando investigaciones relacionadas con tráfico de drogas y microtráfico”.

En el caso en particular, añadió, que hoy “se formalizó a una persona por el delito de microtráfico de pequeñas cantidades. Se llevó a cabo la audiencia recientemente, se formalizó por delito de tráfico de droga en pequeñas cantidades y tenencia ilegal de munición. En el lugar se encontró una balanza digital, también una bolsa dosificadora y dinero en efectivo”.

La Fiscal Núñez agregó que “el imputado quedó con medidas cautelares de menor intensidad y se fijó un plazo de investigación de 100 días”.

DILIGENCIAS

Por su parte el Prefecto de Aysén, Coronel Juan Abarca, agregó que “Carabineros del OS-7, de nuestra sección antidrogas de Aysén junto a la Fiscalía, iniciaron una investigación”, en el marco de la cual se incautó dinero al imputado por microtráfico, “presumiblemente producto de la venta de droga y también una balanza digital”.

Ayer se realizó la detención, sostuvo el Coronel Abarca, “después de una investigación llevada en conjunto con la Fiscalía”.

En tanto la Seremi de Seguridad Pública, Ruth Vallejos, precisó que “fuimos a la ciudad de Chile Chico el lunes y precisamente una de las peticiones más sentidas de todos los dirigentes que allí concurrieron a la reunión convocada por la Delegación Presidencial, es erradicar fenómenos como este de la ciudad de Chile Chico en especial y de la Región de Aysén en general”.

Ruth Vallejos remarcó que “estamos trabajando precisamente en eso, por eso el mayor nivel de incautación, por eso investigaciones del Ministerio Público que llevan a este nivel de resultados. Y episodios como este dan la esperanza de que efectivamente la estemos combatiendo de manera exitosa”.

DENUNCIA

Finalmente, el Delegado Presidencial Provincial de General Carrera, Cristóbal Barceló, manifestó que “al respecto hay un trabajo interinstitucional, pero además de eso, es importante recalcar acá que esta labor que realiza Fiscalía junto a las policías como Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile, nace muchas veces y en gran parte, de la denuncia ciudadana”.

Sobre este punto, el Delegado Presidencial Regional aseveró que “aquí es importante hacer el llamado a que la comunidad denuncie, a que utilice los canales formales, ya sea a través de las mismas policías, a través de la Fiscalía, pero también que pueda utilizar medios en el caso de que tenga algún temor de realizar la denuncia a través, por ejemplo, del fono Denuncia Seguro que permite realizar esta denuncia, permite ingresar datos que son relevantes para estas causas y que se realizan de forma 100% anónima”. El fono Denuncia Seguro es *4242.