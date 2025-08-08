Condenan a imputado por 6 delitos de robo que afectaron a colegios de Puerto Aysén y a una institución pública

Hechos ocurrieron entre el 12 y el 27 de abril del 2025 y generaron preocupación en la comunidad.

Aysen.- Luego de una investigación coordinada entre la Fiscalía Local de Aysén-Cisnes, la Brigada de Investigación Criminal Aysén (Bicrim Aysén) y la Brigada Investigadora de Robos de Coyhaique de la PDI, el Juzgado de Garantía de dicha comuna condenó a una sumatoria de penas de 5 años y dos días de presidio efectivo, a un imputado de 22 años, como autor de seis delitos de robo en lugar no habitado que afectaron en abril de este año a establecimientos educacionales de Puerto Aysén, sumado a un robo con intimidación en carácter de tentado.

En el caso de los seis robos en lugar no habitado que afectaron a colegios y a una institución pública, fue condenado a una sumatoria de seis penas de sesenta y un días de presidio menor en su grado mínimo. Además de lo anterior, fue sentenciado en un caso de robo con intimidación, en grado de desarrollo de tentado, ocurrido el día 27 de abril también de este año en un establecimiento educacional, por el cual fue sentenciado a la pena de cuatro años y un día de presidio.

Según explicó el Fiscal Adjunto, Fernando Pino, “el Juzgado de Garantía de Puerto Aysén, en juicio abreviado, ha condenado a la pena en total de cinco años y dos días de presidio efectivo, a cumplirse en la cárcel de Puerto Aysén, a una persona adulta que fue formalizada, investigada y acusada por el Ministerio Público por su participación como autora de los distintos robos que afectaron a los establecimientos educacionales de la comuna de Aysén, entre el 12 de abril al 27 de abril del 2025”.

INVESTIGACIÓN

El persecutor penal agregó que “esta pena es de cumplimiento efectivo y por de pronto se cumplirá en la cárcel de Puerto Aysén. Con Ministerio Público nos manifestamos conformes con la condena que ha expresado el Tribunal, por cuanto da cuenta de la gravedad de la conducta desplegada y podrá permitir la tranquilidad en la comunidad, sobre todo en nuestros centros educacionales, de que no se vean afectados por futuros robos”.

El fiscal Fernando Pino añadió que “esta fue una investigación desarrollada por la Policía de Investigaciones, una investigación seria, abocada, que permitió dar cuenta de la participación de este imputado en todos los robos que fueron investigados y que incluso conllevó a la propia declaración autoimputativa del imputado, reconociendo su participación en estos robos”.

El cumplimiento de todas las penas aplicadas por el Tribunal será de carácter efectivo, es decir en la cárcel, lugar donde ha estado recluido desde el 29 de abril del 2025 hasta la fecha.