Licitan estudio de prefactibilidad para segundo puente urbano de Puerto Aysén

La Subsecretaría de Transporte publicó la licitación que permitirá el desarrollo de un anteproyecto y para un segundo puente de conectividad urbana en Puerto Aysén. Estudio tendrá un financiamiento de $235 millones de pesos con recursos del Gobierno Regional.

Aysen.- Como primer paso para concretar un segundo puente para Puerto Aysén, la subsecretaría de Transportes lanzó la licitación de un estudio con el que se podrán realizar los análisis de prefactibilidad, desarrollo del anteproyecto y realización de la evaluación definitiva del mejoramiento de la conectividad urbana de la ciudad puerto, mediante la implementación de un nuevo puente sobre el Río Aysén. El estudio cuenta con financiamiento del gobierno regional por una cifra de $235 millones de pesos y su objetivo es entregar una mejor interconexión vial entre las riberas norte y sur de la ciudad de Puerto Aysén. Iniciativa forma parte de un trabajo conjunto entre el ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT), Gobierno Regional y municipalidad de Aysén.

Actualmente, la ciudad cuenta como única infraestructura de unión, el emblemático Puente Presidente Ibáñez, que da continuidad a la Ruta 240. Este puente de tipo colgante que data del año 1966. El paso del tiempo, el crecimiento de la ciudad, así como el tránsito de vehículos de mayores dimensiones, así como de otros usuarios de las vías como ciclistas y peatones, motivaron el requerimiento de brindar una alternativa al puente ya existente. De esta forma se podrá dar mayor fluidez y seguridad al tránsito en Puerto Aysén y mejorar el desplazamiento de sus habitantes.

El seremiTT Hans Zimmermann explicó que “nosotros como Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, a través de SECTRA (Programa de Vialidad y Transporte Urbano del MTT), actuamos como contraparte técnica supervisando la realización de este importante avance que nos permitirá por fin contar con un segundo puente urbano para Puerto Aysén. Este es un trabajo que hemos llevado adelante en conjunto con el Gobierno Regional de Aysén, el municipio de Aysén, pero también con la comunidad. quienes demandan poder contar con un segundo puente urbano hace ya bastante tiempo. Esto da cuenta del compromiso de nuestro gobierno con avanzar en una infraestructura que permita mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas de dicha ciudad”

La Licitación se encuentra publicada en Mercado Público, con plazo hasta el próximo 27 de agosto y una vez adjudicado se entregará un plazo de 255 días para la realización de la consultoría.