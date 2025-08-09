Colisión entre motocicleta y bus de pasajeros dejó dos fallecidos en la Ruta 7 sur sector Lago Cofré

La Sección Área Coyhaique junto a peritos de la SIAT acudió al lugar en una investigación dirigida por la Fiscalía, en tanto que Carabineros reiteró el llamado a conducir con precaución dada la presencia de hielo o escarcha en las rutas.

Rio Ibañez.- Cerca del mediodía de hoy, una información recibida a través de la Central de Comunicaciones (Cenco), alentó a Carabineros sobre la ocurrencia de un accidente de tránsito -del tipo colisión- ocurrido en el kilómetro 762 de la Ruta 7 Sur, sector Lago Cofré entre un bus de pasajeros y una motocicleta.

Tras informar del hecho a la Fiscalía, Carabineros dispuso en forma inmediata la concurrencia de la Sección Aérea a través del helicóptero institucional, con la finalidad de verificar la necesidad de trasladar a eventuales personas lesionadas y apoyar el trabajo en el lugar.

El Jefe de la Sección Aérea Coyhaique, Teniente Coronel Gerardo González López, señaló que tras la llegada de Carabineros junto a equipos de emergencia se constató el lamentable fallecimiento de dos personas, ambos de nacionalidad brasileña.

“Lamentablemente resultaron dos personas fallecidas, quienes viajaban en motocicleta. Carabineros en forma inmediata activó su equipo de emergencia, en este caso el helicóptero de la Sección Aérea Coyhaique y nos trasladamos hasta este sector con la finalidad -en primera instancia- de asistir a personas que eventualmente se encontraban lesionadas, como también trasladar a la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) -por instrucción del fiscal de turno- para que realicen las pericias correspondientes y determinar la causa basal de los acontecimientos”, indicó el Teniente Coronel Gerardo González López.

Por su parte el Teniente Manuel Cáceres, Oficial de la SIAT añadió que por instrucción de la Fiscalía el equipo pericial desarrolla las diligencias orientadas a establecer la dinámica y causa basal del accidente.

“Hacemos un llamado a todos los conductores a extremar las medidas de precaución en sus desplazamientos, conducir a una velocidad razonable y prudente, especialmente en esta época en que las rutas y caminos se encuentran escarchados”, indicó.

Los antecedentes del procedimiento fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía que dirige investigación por este triste y lamentable accidente de tránsito ocurrido en la comuna de Río Ibáñez, en la zona sur de la región de Aysén.