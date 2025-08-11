Montaña, nieve y velocidad: Así se vivió el ascenso invernal al cordón esmeralda en Cochrane

Con un tiempo de 59 minutos y 7 segundos en los 4,23 kilómetros de ascenso a un ritmo promedio de 13:59 min/km Néstor Sotomayor Bahamonde se consagró como el competidor más rápido de la 4ª edición del Ascenso Invernal al Cordón Esmeralda, llevándose el primer lugar de la categoría Raquetas de Nieve Varones y de la clasificación general. “La carrera fue puro ascenso. La primera parte por senderos marcados y el último tramo, ya con nieve, con raquetas hasta la meta. Es una modalidad distinta y una gran oportunidad para competir en algo diferente”, comentó.

Cochrane.- El evento reunió a más de 160 participantes en categorías competitivas y recreativas, consolidando a Cochrane como un destino de deporte aventura. El alcalde de Cochrane Patricio Ulloa Georgia destacó la masividad y el impacto de la actividad: “Cochrane se está consolidando como un destino para el deporte de montaña y hoy lo demostramos con creces. Agradezco a todas las instituciones, empresa como Edelaysen y personas que hicieron posible esta edición, y felicito a competidores de todas las edades, desde niños de 8 años hasta adultos mayores”.

En raquetas de nieve damas, el primer lugar fue para Ingrid Espinoza Pincol, quien valoró el esfuerzo y la motivación femenina: “Esta es la cuarta vez que subo y cada experiencia es distinta. Invito a que se sumen más mujeres, no necesariamente a competir, porque la categoría recreativa también es muy entretenida y llena de compañerismo”. El segundo lugar lo obtuvo Antonia Bahamondes, proveniente de Coyhaique, quien se inscribió para conocer por primera vez el Cordón Esmeralda: “Me encantó todo. Me gusta lo que está haciendo Cochrane con estas actividades en la naturaleza y ojalá se repliquen en otras comunas”.

Desde la organización Guillermo Órdenes Molina, del Club de Montaña de Cochrane, resaltó el espíritu colaborativo de la jornada, señalando que el cerro estaba hermoso y lleno de gente, y agradeciendo el apoyo del Ejército de Chile, a través de la Compañía Andina, que estuvo preparada para cualquier eventualidad, afortunadamente sin necesidad de intervenir. También destacó la participación de niños y adultos mayores, todos alcanzando la meta en la cima.

La categoría recreativa también tuvo historias inspiradoras, como la de Roberto Haro Contreras, quien junto a su señora y amigos vivió la experiencia: “Fue una experiencia física, pero muy entretenida, compartiendo con amigos y disfrutando la montaña. Aunque soy más de mar, me encanta la montaña y me alegra ver al municipio organizando estas actividades”.

El calendario invernal de Cochrane continúa los días 15, 16 y 17 de agosto con la 4ª edición del Encuentro Invernal Monte San Lorenzo, la segunda cumbre más alta de la Patagonia con 3.706 metros. Ya hay 48 inscritos y solo 12 cupos disponibles, con inscripciones abiertas hasta el martes 12 de agosto a través de la plataforma Welcu. La cita incluirá participación en raquetas, randonnée y clínicas de alta montaña. El evento es organizado por la Asociación Regional de Guías de Montaña de Aysén, financiado por la Municipalidad de Cochrane y Sernatur, y cuenta con la colaboración de Patagonia Expediciones, Andesmeals, Estancia Monte San Lorenzo y Sinergia.