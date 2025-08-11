TOP de Coyhaique condena a 7 años de presidio a autores de robo con violencia

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Coyhaique condenó a Héctor Ricardo Alfredo Navarrete Toledo y Cristián Enrique Sepúlveda Oyarce a 7 años de presidio efectivo, en calidad de autores del delito consumado de robo con violencia. Ilícito perpetrado en septiembre del año pasado, en la comuna.

Coyhaique.- En fallo dividido (causa rol 35-2025), el tribunal –integrado por los magistrados Pablo Freire Gavilán (presidente), Patricio Zúñiga Valenzuela y Mónica Coloma Pulgar (redactora)– aplicó, además, a Navarrete Toledo y Sepúlveda Oyarce las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras duren las condenas.

Una vez que el fallo quede ejecutoriado, el tribunal dispuso que se proceda a la toma de muestras biológicas de los sentenciados para determinar sus respectivas huellas genéticas e incorporación en el registro nacional de ADN de condenados.

El tribunal dio por acreditado, que alrededor de las 21:50 horas del 30 de septiembre de 2024, Cristian Enrique Sepúlveda Oyarce y Héctor Ricardo Alfredo Navarrete Toledo, junto a otros dos sujetos, agredieron a la víctima, de 62 años, en un paradero de locomoción colectiva ubicado entre la avenida Simpson y calle Arturo Prat, en la comuna de Coyhaique. En dicho contexto, uno de los agresores golpeó en la cabeza a la víctima, provocando su caída. En el suelo, fue atacada con golpes de pies y puños hasta quedar inconsciente. Uno de los sujetos registró sus vestimentas y le sustrajo un teléfono celular marca Motorola, modelo Moto E13.

Un transeúnte que intervino para auxiliar al afectado también fue agredido, resultando con lesiones leves. El adulto mayor sufrió hemorragia subaracnoidea y lesiones de mediana gravedad, con un tiempo estimado de incapacidad entre 21 y 25 días.

Decisión adoptada con el voto en contra del magistrado Zúñiga Valenzuela.