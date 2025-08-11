Tráfico de cocaína: Fiscalía logra sentencia contra sujeto detenido por el OS-7 de Carabineros

El imputado coordinó con terceros, el transporte de droga desde la Región Metropolitana a la comuna de Coyhaique.

Coyhaique.- Diligencias de la Unidad de Drogas de la Fiscalía Regional de Aysén y el OS-7 de Carabineros permitieron desbaratar -en noviembre del año pasado- el tráfico de 1.3 kilos de clorhidrato de cocaína y ahora obtener la condena del imputado de 40 años, de nacionalidad extranjera. Al juicio oral concurrió la Fiscal Adjunto, María Inés Núñez Briso, especializada en la investigación de delitos de tráfico de estupefacientes.

En este caso, el Tribunal de Juicio Oral sentenció al sujeto a 5 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, además de una multa de 24 Unidades Tributarias Mensuales, cerca de un millón 647 mil pesos, como autor del delito de tráfico ilícito de drogas, detectado el 18 de noviembre de 2024 en Coyhaique.

De acuerdo a la acusación de la Fiscalía, en el mes de noviembre de 2024 el imputado coordinó con terceros, el transporte de droga desde la Región Metropolitana a la comuna de Coyhaique.

Es así que el 18 de noviembre del 2024, personal del OS-7 en compañía de un ejemplar canino, identificaron el envío en total de un kilo 300.85 gramos de clorhidrato de cocaína. Alrededor de las 17.40 horas de esa fecha, el imputado fue detenido por personal del OS-7 de Carabineros. El sujeto mantenía consigo un teléfono celular para coordinar sus actividades ilícitas.

Al no reunir los requisitos de la ley N°18.216, el sentenciado deberá cumplir la pena impuesta de manera efectiva en la cárcel.

La sentencia de este caso investigado de forma conjunta por la Unidad de Drogas de la Fiscalía y el OS-7 de Carabineros, fue dictada por los jueces del Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal de Coyhaique.