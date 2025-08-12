CAVI Coyhaique logra dos sentencias condenatorias por delitos sexuales e indemnizaciones para las víctimas

Gonzalo Arriagada Bahamondes, coordinador regional del CAVI en Coyhaique, destacó el trabajo desarrollado por el equipo local y señaló que estos son un precedente para el servicio, pues por primera vez se lograron indemnizaciones reparatorias para las víctimas, en ambos casos por la suma de $10 millones.

Coyhaique.- El Centro de Atención Integral de Delitos Violentos (CAVI) de la Corporación de Asistencia Judicial Biobío, en la Región de Aysén, obtuvo dos sentencias condenatorias por delitos sexuales ocurridas en la zona y que, por primera vez, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Coyhaique considerara una indemnización civil reparatoria para las víctimas.

El primer caso corresponde a una condena por el delito de abuso sexual donde el acusado fue sentenciado a la pena de 5 años de presidio menor en su grado máximo. En el segundo juicio, en tanto, el responsable fue condenado a la pena de 20 años de presidio mayor en su grado máximo por la comisión de múltiples episodios de abuso sexual y también de violación.

“Respecto de la segunda sentencia condenatoria es especialmente significativa por dos motivos: es la segunda con resultado indemnizatorio civil y la primera que aplica a hechos ocurridos con posterioridad a la modificación de la Ley N°18.216 en diciembre de 2022”, precisó.

El abogado destacó el trabajo desarrollado por el equipo del CAVI Coyhaique, entre ellos de las peritos Nicole Magne y Camila Menéndez. “Ambas sentencias son de gran relevancia, especialmente considerando que los peritajes sociales y psicológicos elaborados por el equipo del CAVI desempeñaron un rol activo y fundamental para la obtención de las condenas”, agregó.

La Directora Regional de la CAJ Biobío en Aysén, María Francisca Vilches Gálvez, destacó el compromiso de los equipos por el trabajo para garantizar el acceso a la justicia a las personas. “Esto va en la línea de nuestra misión institucional de acercar los servicios a quienes más lo requieren, especialmente a las víctimas de delitos violentos y en este caso el equipo CAVI nuevamente demuestra su alto nivel profesional”, enfatizó.

Por su parte, el seremi de Justicia y Derechos Humanos Samuel Navarro Castro destacó el trabajo de los profesionales que se desempeñan en esta repartición señalando que “nos parece muy relevante que el trabajo profesional que tiene el Centro de Atención a Víctimas de Delitos Violentos de la Corporación de Asistencia Judicial este dando frutos tan importantes como, más allá de obtener sentencias condenatorias por parte de la justicia el obtener en esta oportunidad indemnizaciones para las víctimas de delitos tan horrendos como las agresiones sexuales, en este sentido como Gobierno vamos a seguir trabajando por acercar los servicios de Justicia a la gente, pero además con las competencias ya descritas de profesionales altamente comprometidos y capacitados para dar una atención integral desde el punto de vista no solamente jurídico, sino que psicológico, con trabajadora social que nos permite justificar y fundamentar en todos los casos que así lo requiera, las indemnizaciones civiles reparatorias adicionales a las condenas por estos graves hechos”

Estos centros ofrecen atención integral y gratuita a personas y familias que han sido víctimas de delitos violentos, con un equipo interdisciplinario de abogados, psicólogos y asistentes sociales.