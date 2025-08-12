Condenan a dos imputados por robo con violencia ocurrido en septiembre del año pasado en Coyhaique

Un tercero que intentó defender a la víctima, fue agredido por los imputados con golpes, empujones y una piedra, resultando con un traumatismo en la cabeza.

Coyhaique.- Tras una investigación conjunta de la Fiscalía Local de Coyhaique y Carabineros de la SIP y personal de la Primera Comisaría, el Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal resolvió condenar a dos imputados de 28 y 44 años, a la pena de 7 años de presidio mayor en su grado mínimo, por el delito de robo con violencia cometido el día 30 de septiembre de 2024 en Coyhaique.

Al no reunir los requisitos para una pena sustitutiva, los imputados deberán cumplir la sentencia de forma efectiva, según determinó el Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal, el cual emitió este veredicto condenatorio por dos votos contra uno.

AGRESIÓN

De acuerdo a la acusación de la Fiscalía, el 30 de septiembre del año 2024, a las 21:50 horas aproximadamente, los imputados -dos de los cuales ya fueron condenados en un Procedimiento Abreviado ante el Juzgado de Garantía de Coyhaique- se encontraban en el paradero de la locomoción colectiva ubicado entre Avenida Simpson al llegar a calle Arturo Prat de Coyhaique. Uno de estos sujetos era menor de edad al momento de los hechos.

En dicha ocasión, llamaron a la víctima de 62 años quien transitaba por el lugar, pidiéndole dinero, accediendo a pasarles diez mil pesos. Luego, uno de los imputados va a comprar una caja de vino, tras lo cual la víctima les solicita el vuelto, iniciándose una discusión, para posteriormente uno de estos sujetos golpear en la cabeza a la víctima quien cae al suelo, procediendo los involucrados a propinarle golpes de pies y puños.

La víctima -quien resultó con desviación del tabique nasal y otras lesiones- perdió el conocimiento, procediendo uno de los imputados a revisar sus vestimentas, sustrayéndole un teléfono celular y diez mil pesos.

En el marco de este hecho, intervino un tercero para defender a la víctima, el cual fue agredido por los imputados con golpes, empujones y una piedra, resultando con un traumatismo en la cabeza.

En esta investigación, además de las diligencias efectuadas por Carabineros, también se solicitaron peritajes al Servicio Médico Legal, cuyos resultados fueron expuestos en el juicio oral por un profesional especializado.

La dirección de la investigación de este caso y posterior juicio oral, estuvo a cargo del Fiscal Adjunto (s), Matías Manzano Aguayo.