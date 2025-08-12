Gobierno Regional de Aysén incluye US$35 millones para ampliar Muelle N°1 de Emporcha en la cartera de iniciativas PDZE

Esta inversión permitiría recibir buques de mayor envergadura y potenciar sectores como la pesca, la acuicultura, la minería, el sector forestal y el turismo, consolidando a Puerto Chacabuco como un polo logístico clave en el sur austral.

Aysen.- El Gobierno Regional de Aysén, a través de la Política de Desarrollo de Zonas Extremas (PDZE), respaldó el Proyecto de Ampliación del Muelle N°1 de Emporcha, iniciativa que permitiría recibir naves de hasta 230 metros de eslora y aumentar el calado de 9,2 a 14,5 metros. Esta obra busca fortalecer diversas industrias de la región, como la minería y la acuicultura, además de mejorar el abastecimiento y la competitividad de la región y su sector productivo.

El presidente de Emporcha, Enrique Runin, señaló la importancia de una inversión de esta magnitud para la empresa y destacó que “esta aprobación del GORE es un primer paso orientado a la materialización de un proyecto muy importante y que daría a Chacabuco y a la región de Aysén, una nueva cara hacia los sectores productivos y al resto del sector portuario nacional. Viene ahora la revisión de todos los proyectos incluidos en PDZE por parte Subdere y de la Dipres, cuya aprobación es un requisito previo para poder ir materializando los diferentes proyectos”.

Según Runin, la inclusión en PDZE es posible gracias a la glosa que autoriza a los gobiernos regionales a financiar obras en empresas públicas, una herramienta que recién en su segundo año de vigencia ha comenzado a implementarse en varios puertos de Chile. “Es una muy buena iniciativa que abre la posibilidad de que, como empresa portuaria, podamos obtener financiamiento del Estado a través de los gobiernos regionales”, señaló.

El plan contempla una primera etapa de diseño que debiera iniciarse el próximo año, junto a estudios medioambientales y oceanográficos para definir la infraestructura óptima. Posteriormente, se avanzará en licitaciones y construcción. El financiamiento está contemplado dentro del programa PDZE, que se ejecutará en un horizonte de 10 años, abarcando múltiples proyectos de infraestructura para Aysén.

Este avance responde a un trabajo previo de presentaciones ante las comisiones de Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones y la de Fomento Productivo del GORE Aysén. En estos encuentros, Emporcha expuso las características técnicas y el impacto económico de la ampliación, generando un amplio y transversal respaldo. “En este consejo regional participamos y le agradecimos a todos los consejeros y consejeras de la región que, de forma transversal y unánime, apoyaron este proyecto”, expresó Runin.

Asimismo, el ejecutivo agradeció “al gobernador regional, su equipo técnico y al Consejo Regional por la confianza depositada en la iniciativa. Asumiendo la gran responsabilidad que un proyecto de esta envergadura significa para la región, nuestra empresa se comprometió a trabajar junto al Gobierno Regional para cumplir los diferentes pasos que se deben ir dando, orientados a entregar a la comunidad un muelle de gran capacidad, preparado para responder a las necesidades logísticas y productivas de la región en las próximas décadas”.