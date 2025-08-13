Resaltando el potencial productivo de la provincia gabinete económico regional se reúne en Aysén

Con una fuerte mirada al litoral y al turismo se reunió en Puerto Aysén el Gabinete Económico Regional, que en esta oportunidad estuvo liderado por el delegado presidencial provincial, Rodrigo Moreno, quien recibió antecedentes y el detalle del trabajo de los distintos servicios de gobierno vinculados a la productividad, al desarrollo económico, apoyo a los emprendedores y empresarios para mantener una economía activa y continuar creciendo como territorio.

Puerto Aysen.- “Resaltar esta iniciativa para nosotros como gobierno es importante la descentralización y contar acá con ministerios bastante robustos que son necesarios para nuestra provincia como Transportes, Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo, Segegob, Bienes Nacionales, Sernatur, servicios que son importantísimos para nuestra provincia, mostrándonos el trabajo realizado con distintos programas como lo vino a presentar Corfo, con un programa muy atractivo para el litoral incluyendo la comuna de Tortel. Así es que, muy contento de que estén acá iniciando este trabajo y poder desarrollarlo durante el periodo que nos mantenemos como gobierno”, destacó Rodrigo Moreno.

Este encuentro fue una instancia para revisar programas dirigidos a las localidades del litorial aysenino mediante Corfo, subsidios con un impacto directo en la ciudadanía por parte de Transportes, fueron algunos de los puntos abordados por el Gabinete Económico Regional, enfatizó el seremi de economía, fomento y turismo, Felipe Rojas.

“Bajo el alero del gabinete económico con los distintos servicios que tienen algún compromiso con el desarrollo económico de la región, estuvimos presente en la provincia Aysén revisando importantes temas, como por ejemplo, el plan de desarrollo litoral que está desarrollando Corfo, además las iniciativas que tiene el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones a través de los subsidios, la operación que permite fortalecer la llegada de habitantes a las localidades, pero también el turismo, la salmonicultura y hemos revisado otra iniciativas. Estas son clave en el contexto de generar mayor bienestar en la población, en cada una de las familias que habitan la región de Aysén”.

En tanto, el director regional de Corfo, Humberto Marín, remarcó el tremendo potencial que posee la provincia de Aysén en el litoral, la idea es poder hacer de este, un territorio mucho más competitivo, considerando además que, “tenemos un litoral que aporta sobre el 30% al producto interno bruto regional, pero tiene potenciales en el área de turismo, logística, en el tema de la acuicultura a pequeña escala y por lo tanto la intervención que vamos a hacer tiene una característica bien especial, que la unidad mínima de intervención es el litoral y las unidades productivas y los sectores productivos que constituyen en un espacio de colaboración y trabajo en sinergia para poder este desarrollar este espacio del territorio de Aysén que es tremendamente importante y que genera tremendas ventajas comparativas y queremos que se conviertan en ventajas competitivas”.

Por su parte, Hans Zimmermann, seremi de transportes y telecomunicaciones, presentó al delegado provincial la inversión anual del sector en la provincia de Aysén, la que supera los 10 mil millones de pesos, considerando una serie de servicios de conectividad marítima, aérea y terrestre.

Zimmermann, agrega que se ha fortalecido el transporte marítimo para asegurar la conectividad entre Aguirre y Chacabuco, como así también la conexión entre la región y Los Lagos. De esta forma, “estamos robusteciendo por un lado la cadena logística y de abastecimiento de nuestra región, pero también permitiéndole a nuestros vecinos y vecinas del litoral una mejor conectividad que se traduzca, en una mejor calidad de vida. El compromiso de nuestro ministerio es acortar las brechas de conectividad en la región y eso, sin duda, que también se traduce, en un impacto en la cadena de suministro y en la economía regional. También, hemos inaugurado recientemente un servicio de conectividad terrestre entre Chacabuco y Puerto Aysén, permitiendo a los trabajadores portuarios, a la gente de la industria contar con frecuencias garantizadas y próximamente vamos a inaugurar un servicio conectividad entre Villa Mañihuales y Coyhaique. Permitiendo que los vecinos de estas zonas más apartadas, tengan frecuencias garantizadas y una conectividad más fluidas con la capital de la región”.