Carabineros de Aysén se refiere a solicitud de apoderados del Liceo de Mañihuales

Tras un hecho de violencia entre estudiantes ocurrido recientemente, los apoderados y alumnos del liceo de Villa Mañihuales, comenzaron una serie de manifestaciones, exigiendo reuniones con las autoridades pertinentes a fin de abordar el tema de seguridad, entre otros, que se vendrían arrastrando desde hace bastante tiempo.

Aysen.- Es así que, en una de las más recientes reuniones con el Servicio Local de Educación Pública, levantaron un petitorio, entre los que señalan y piden “investigación para erradicar la venta y consumo de droga al interior del establecimiento”.

Sobre este punto, consultamos al comisario de Aysén, mayor de Carabineros, Patricio Parada, si existe alguna información al respecto, a lo que nos comentó que, “dentro de esa mesa de trabajo propiamente tal del establecimiento, nosotros no hemos participado porque fue una mesa entre Slep, entre las directores y docentes del establecimiento educacional. Pero sí hemos participado en la mesa de seguridad tanto de la delegación provincial como también de la municipalidad y este es un tema que nos preocupa a todos quienes en alguna área tenemos que ser encargados de la seguridad. Respecto a denuncias, como usted me dice, más que una denuncia, estas solicitudes o comentarios que se hacen dentro de un petitorio, por lo menos yo le puedo mencionar que formalmente hasta ahora no hemos recibido una denuncia”.

Como indicaba el oficial de Carabineros, al no existir una denuncia, pero si una información de público conocimiento, se ha instruido al jefe de reten de Villa Mañihuales, realizar las averiguaciones respectivas. “No obstante, al tomar conocimiento por fuentes abiertas de lo que se estaba solicitando, se ha ordenado el jefe de reten de Mañihuales, el que pueda recabar información si hubiese alguna persona que quisiera denunciar anónimamente para poder obtener mayor cantidad de datos y una información un poco más certera de lo que se menciona que era como una información muy amplia. Y en el caso que no exista, sí vamos a tener que generar una denuncia de oficio al Ministerio Público para que se pueda investigar, para ratificar o descartar esta información”.

El mayor Patricio Parada, dijo que existen otras denuncias de carácter anónimo que se ha recibido en la Segunda Comisaria de Aysén, las cuales tienen carácter de reservado. De igual forma, se hizo un llamado a quien quiera dar a conocer una información por venta o tráfico de drogas, lo puede hacer al fono denuncia seguro *4242 o al 135.