Detienen a dos sujetos por violento robo a servicentro y recuperó especies sustraídas en Coyhaique

Los antecedentes del procedimiento y los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía.

Coyhaique.- La oportuna denuncia sumado a un rápido actuar por parte de Carabineros de dotación de la 1ra Comisaría de Coyhaique, permitió aclarar un robo con intimidación que afectó a una estación de servicio ubicada en la intersección de las calles Riquelme con Carrera de esta ciudad, logrando la detención de dos personas presuntamente vinculadas a este hecho.

El hecho se registró alrededor de las 01:40 horas del lunes, luego que los sujetos ingresaron al local y, mediante amenazas intentaron amedrentar al personal del recinto.

Tras lo anterior, los antisociales se dirigieron hasta el sector de bodegas, desde donde sustrajeron una barra de fierro que luego utilizaron para romper un ventanal y acceder a la zona de mercadería, logrando apropiarse de diversas especies para luego darse a la fuga del lugar.

Una vez comunicado el hecho, Carabineros concurrió en forma inmediata al lugar, efectuando un despliegue operativo en las inmediaciones, logrando -tras el desarrollo de diligencias autónomas- ubicar instantes más tarde a ambos involucrados, concretando su detención y recuperando la totalidad de las especies sustraídas producto del ilícito.

Carabineros destacó el compromiso del personal desplegado en el procedimiento, reafirmando la importancia de una denuncia oportuna y la efectividad del trabajo territorial que permite dar una respuesta rápida a hechos delictuales que afectan directamente la seguridad y tranquilidad de la comunidad.

Tanto los antecedentes del procedimiento como los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para la respectiva audiencia de control de detención, continuando con las diligencias investigativas pertinentes.