Aprendizaje, aventura y noches bajo el cielo de Cochrane en el 4° encuentro invernal Monte San Lorenzo

Del 15 al 17 de agosto de 2025, la comuna de Cochrane será nuevamente el epicentro para los amantes de la montaña y la vida al aire libre con la realización del 4° Encuentro Invernal Monte San Lorenzo en el campamento base de Agostini, una experiencia que combina formación técnica, exploración de paisajes nevados y convivencia en uno de los escenarios más imponentes del sur de Chile.

Cochrane.- La actividad es organizada por Guías locales pertenecientes a la Asociación Gremial de Guías de Montaña de Aysén, con el financiamiento de la Ilustre Municipalidad de Cochrane y Sernatur Aysén, y cuenta con la colaboración de Patagonia Expediciones, Andesmeals, Estancia Monte San Lorenzo y Sinergia Outdoor.

Este encuentro ofrece modalidades como esquí randoneé, splitboard y raquetas de nieve, junto a un completo programa de talleres y clínicas especializadas que incluyen búsqueda y rescate en avalancha, primeros auxilios y manejo de pacientes con hipotermia, planificación 3×3 y armado de mochila, además de técnicas invernales como progresión en terrenos nevados, prácticas de autodetención utilizando piolet y construcción de refugios de nieve.

Todo se desarrolla a los pies del Monte San Lorenzo, la segunda cumbre más alta de la Patagonia, con más de 3.700 m.s.n.m., desde la Estancia Monte San Lorenzo hasta el campamento base De Agostini, inmerso entre glaciares y bosques de lenga.

El programa contempla un recorrido progresivo: el primer día incluye el traslado a la estancia, presentación de guías, organización de grupos y trekking al campamento base De Agostini; el segundo día considera los talleres y clínicas, además de la caminata al mirador Laguna San Lorenzo y actividades deportivas en nieve; y el tercer día marca el retorno a Cochrane con un cierre de camaradería en el Parque Costumbrista. Uno de los hitos más esperados será vivir dos noches completas en el campamento base, bajo un cielo patagónico despejado, rodeado de glaciares y en el silencio absoluto de la montaña.

El alcalde de Cochrane, Patricio Ulloa Georgia, destacó que esta actividad “tiene el sentido de transformarse en una sala de clases, en un aula natural, donde quienes están a cargo realizan clínicas que enseñan cómo desenvolverse en un sector aislado de alta montaña. Queremos que esta experiencia sea extraordinaria y que genere conciencia sobre la actividad segura y responsable en este entorno. Nuestra comuna apuesta, junto a empresarios y organizadores, por un turismo todo el año, con actividades planificadas para quienes aman la naturaleza y la montaña”.

En la misma línea, el Director Regional de Sernatur Aysén, Claudio Montecinos, señaló que “este evento se alinea con la estrategia de romper la estacionalidad y generar un turismo invernal en nuestro destino. Permite activar las economías locales en temporada baja y posicionar Aysén-Patagonia como referente en turismo invernal. Estamos muy contentos de acompañar al municipio en esta iniciativa y seguiremos apoyando acciones que tributen al desarrollo turístico regional”.

Por su parte, el coordinador del evento, Omar Orellana Reyes, enfatizó que “este encuentro ofrece algo único: varios días de estadía en la montaña, clínicas para reforzar conocimientos y la oportunidad de convivir en un entorno natural que genera una sinergia especial. No buscamos certificar, pero sí entregar herramientas y experiencias valiosas para quienes ya tienen o desean adquirir nociones de montaña y alta montaña. Este tipo de instancias nacieron de la autogestión y hoy, con el apoyo de instituciones y empresas locales, hemos consolidado un espacio de aprendizaje integral y de bajo impacto”.