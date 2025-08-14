En prisión preventiva imputados que agredieron a Carabineros en Raúl Marín Balmaceda

El Juzgado de Garantía dispuso un plazo de investigación de 60 días.

Cisnes.- La Fiscalía Local de Aysén-Cisnes formalizó una investigación en contra de dos imputados de 38 y 26 años, hombre y mujer respectivamente, como autores del delito de maltrato de obra a Carabineros con resultado de lesiones, hecho ocurrido la madrugada del martes 12 de agosto, en la localidad de Raúl Marín Balmaceda, sector norte de la Región de Aysén.

Según explicó el Fiscal Adjunto, Álex Olivero Núñez, “en horas de la madrugada, se suscita un procedimiento en Raúl Marín Balmaceda. Primeramente, una persona civil es agredida por otro, ambos mayores de edad y sexo masculino. La víctima concurre a Carabineros a denunciar los hechos”.

El Fiscal Olivero añadió que “ante esa denuncia, Carabineros concurre hasta este domicilio. Ubican al imputado, proceden a reducirlo para efectos de su detención y en ese minuto interviene una mujer que estaba en el lugar y primeramente el hombre agrede de un cabezazo a un funcionario de Carabineros”.

El persecutor penal agregó que “en seguida, la mujer agrede apretándole los testículos a uno de los Carabineros, forcejeando con éste. Interviene otro Carabinero en defensa de su compañero, quien es agredido también con un golpe de puño por parte de la mujer”.

El fiscal Alex Olivero detalló que “en definitiva, son ambos detenidos. Se presentan a audiencia de control de detención, se declara legal la detención, es decir, ajustada a derecho y posteriormente se formaliza por el delito de maltrato de obra a Carabineros con resultado de lesiones y en definitiva, el Tribunal de Garantía de Puerto Cisnes dispuso la medida cautelar de prisión preventiva y un plazo de investigación de 60 días”.

Los imputados fueron trasladados por personal de Gendarmería hasta el Complejo Penitenciario de Puerto Aysén, a fin de cumplir con la medida cautelar impuesta por el Juzgado de Garantía.