Coyhaique contará con nuevo Centro Deportivo Polifuncional IND y piscina gracias al Plan de Desarrollo de Zonas Extremas PDZE

La inversión asciende a 30 mil millones de pesos para ambas iniciativas que se desarrollarán en la capital regional.

Coyhaique.- El viernes 8 de agosto, el pleno del Consejo Regional aprobó la cartera de 169 iniciativas que componen el PDZE, entre las cuales, se contemplan los dos centros deportivos propuestos por Mindep e IND, para la Capital Regional, recintos que permitirán seguir avanzando y mejorando en materia deportiva a nivel recreativo, formativo, de competición y alto rendimiento y una inversión pública ampliamente valorada por la comunidad en general.

Al respecto, Israel Castro López, Director Nacional del Instituto Nacional de Deportes señaló: “Como Instituto Nacional de Deportes, agradecemos a las y los Consejeros Regionales por aprobar esta inversión histórica que transformará la infraestructura deportiva de Aysén. Con recursos del FNDR y del IND construiremos un nuevo Centro Deportivo Polifuncional y una piscina temperada en Coyhaique, obras de primer nivel que abrirán más oportunidades para nuestros deportistas y toda la comunidad”

Asimismo, la Seremi del Deporte, María Eugenia Durán afirmó: “La Política de Desarrollo de Zonas Extremas, fue impulsada por el Presidente Boric, como una forma de comprometer al Estado, independiente del gobierno de turno, a invertir en territorios que presentan mayores dificultades por su ubicación y características geográficas. Para una región como la nuestra, donde los principales desafíos están dados en fortalecer la conectividad, es un logro, que se contemple infraestructura deportiva de gran envergadura, como son los proyectos de Polifuncional y Piscina para Coyhaique, así que agradecemos al Consejo Regional por la aprobación unánime del PDZE, lo que nos permite avanzar al siguiente nivel, que es la revisión por parte de Subdere Nacional, Hacienda y DIPRES. Nuestro compromiso junto a IND, es poner en el centro de nuestra gestión a las personas y a través del deporte, para mejorar su calidad de vida”

Centro Deportivo Polifuncional IND Coyhaique

El proyecto considera un diseño de un sistema de edificaciones, en el terreno del Estadio Regional IND que alojen un programa deportivo polifuncional, adaptado para desarrollar varias disciplinas deportivas compatibles en forma alternada y que responda al uso administrativo del recinto, con áreas de servicio y bodegas.

La iniciativa además propone buscar la versatilidad de los espacios y atender la demanda de los deportistas que son atendidos por los programas IND, solicitudes de clubes y particulares que demandan espacio para sus prácticas habituales.

Piscina Temperada

El recinto; una concesión de terreno de 20 mil metros cuadrados, se ubica al final de calle Tucapel Jiménez, en el sector Escuela Agrícola, Coyhaique.

El Proyecto contempla la construcción de infraestructura que albergará piscina temperada y diversos espacios, para que los amantes de la natación puedan en el mediano plazo, practicar este deporte en un recinto público en la capital regional.

Siguientes etapas

En la siguiente etapa de este proceso el Gobierno Regional debe enviar los antecedentes a Subdere Nacional, quienes junto al Ministerio de Hacienda revisarán que cada una de las iniciativas se ajuste a los principios de la Política PDZE y de no existir observaciones, pasa a la revisión de coherencia financiera de DIPRES.