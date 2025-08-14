Fiscal Nacional nombra a Hernán Libedinsky como Fiscal Regional de Aysén

El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, designó a Hernán Marcos Libedinsky Moscovich como nuevo Fiscal Regional de la Fiscalía Regional de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, quien asumirá sus funciones el próximo 14 de octubre de 2025.

Santiago.- Hernán Libedinsky es abogado y posee un Magíster en Derecho Penal otorgado conjuntamente por la Universidad de Talca y la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona.

Cuenta con 24 años de trayectoria en el Ministerio Público, donde ha ejercido como Abogado Asesor en la Fiscalía Regional de Coquimbo; Fiscal Adjunto Jefe de Punta Arenas; Fiscal Adjunto de Delitos Económicos y Funcionarios en la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte; Abogado Asesor en la Unidad de Asesoría Jurídica de la Fiscalía Nacional; y, actualmente, como Abogado Asesor en la Unidad Especializada Anticorrupción, Lavado de Activos y Probidad Interna.

En el ámbito académico, ha sido profesor adjunto de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás, sede Santiago, por más de 15 años. En el ejercicio privado de la profesión, se desempeñó como abogado asociado en el Estudio Etcheberry.

La designación se enmarca en el concurso público convocado por la Iltma. Corte de Apelaciones de Coyhaique, cuyo Pleno confeccionó la terna presentada al Fiscal Nacional, en conformidad con lo establecido en la Constitución y en la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público.